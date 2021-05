Gocce di musica, «Drops» di Don Ciccio e Congo

L’amore universale per il genere umano e per la terra in cui viviamo, ma anche un monito a seguire valori fondamentali come l’antirazzismo e la tolleranza. È il messaggio che accompagna l’Ep Drops (Love University) del duo Party Hard, progetto musicale a firma del noto dj e producer tarantino Don Ciccio e Congo. I due artisti, infatti, hanno pubblicato da due settimane questo nuovo lavoro discografico che racchiude quattro brani, già disponibile sulle piattaforme digitali, anticipato dal singolo I’m in love, corredato da uno straordinario videoclip del visual artist Hansy Lumen realizzato nei sui studi a Bologna.

Pioniere della musica black in Italia e produttore di Mama Marjas, tra le più importanti artiste della black music italiana, Don Ciccio ha avviato il progetto Party Hard sedici anni fa come spettacolo live, che adesso è diventa anche una produzione discografica. «Stiamo progettando uno spettacolo molto articolo in cui sono previsti visual, coreografie con un corpo di ballo e tanto altro, che porteremo in giro l’anno prossimo», anticipa Don Ciccio. Tornando a Drops, oltre alla straordinaria sonorità house del singolo I’m in love, nel disco troviamo Watch my ass, brano provocatorio in cui sono presenti anche echi del sound dei Prodigy; Push hit harder, traccia in cui si mescolano afro-beat, elettronica, house e future house, una mescolanza di generi che poi è la cifra stilistica del progetto.

Il disco si chiude con Red room, proposto con accentuati ritmi deep house. «Il termine musica dance potrebbe essere fuorviante – precisa Don Ciccio-, noi facciamo musica per ballare utilizzando sonorità internazionali eterogenee: africane, latino americane, caraibiche e dei club di New York, Londra e Berlino».