«Nontiscordardimè», fuori il nuovo singolo del duo pugliese Atomi

“Nontiscordardimé” è il nuovo singolo di Atomi distribuito da Artist First, disponibile dal 9 aprile su tutte le piattaforme digitali. Il brano parla di una storia d’amore adolescenziale, in cui dopo una serie di eventi, si inizia pian piano a sgretolare ciò che legava il ragazzo e la ragazza. La colpa viene data principalmente alla distanza; successivamente il ragazzo cerca di ripercorrere la loro storia partendo proprio dal ricordo del primo giorno in cui si videro, “a quella sera, a quella strada” tenendo ben impressi nella mente i loro discorsi, i video fatti insieme, i messaggi vocali “a volte anche un po' banali”; il ritornello della canzone riprende proprio una delle cose più frequenti che facevano insieme: guardare il tramonto con una tazzina di caffè e un po' di musica in sottofondo. Nonostante la loro strada non più illuminata, l’unica affermazione che avrebbe voluto dire è “nontiscordardimé”. Il sound del brano si avvicina al pop moderno e al pop-rap.

ATOMI, duo pugliese, di Francavilla Fontana con esattezza, composto da Antonio Longo classe ’01 alla voce e Cosimo Milone classe ‘99 alla chitarra. Due amici che si conoscono da circa 14 anni e che condividono la passione per la musica alla quale hanno dato voce iniziando questo percorso artistico con la pubblicazione del primo singolo “Ognuno per le sue”. Il nome Atomi inizialmente nasce del tutto a caso ma successivamente, riflettendo, abbiamo notato che in realtà è un mix di lettere contenute nei nostri nomi.