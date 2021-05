«Canzone X», le notte di Paologatto contro la violenza

Lo scorso settembre a Colleferro, in provincia di Roma, il 21enne Willy Duarte Monteiro, cuoco italiano di origine capoverdiana, venne ucciso durante un pestaggio nel tentativo di difendere un amico in difficoltà. Una brutalità razzista che ebbe un forte impatto sull’opinione pubblica tanto da aver ispirato «Canzone X», un brano e un videoclip del cantautore di Gravina in Puglia Paologatto, al secolo Paolo Iacovelli, estesa poi a tutte le vittime del razzismo. Una canzone che si schiera anche contro la violenza ai più deboli, ma anche contro l’omertà e l’arroganza di chi pensa di farla sempre franca. In più sul ritornello del brano, Paologatto fa anche un accenno al tema del caporalato, alle troppe morti d’innocenti inghiottiti dal mare e dalle diseguaglianze.

Le musiche di «Canzone X» sono state affidate a Michelangelo Angiulli e Andrea Calabrese, mentre la produzione è di «i Santiaco Producciones» dello stesso Paologatto, della sua compagna Laura Santoro e del fratello Simone. Il videoclip, diretto da Elisabetta Tonòn, è volutamente provocatorio e intriso di simbolismo religioso, una fede presa a pretesto dall’artista per parlare della vittima sacrificale, «l’agnello di Dio», che giunge in questo mondo senza protezione e si ritrova, suo malgrado, esposto alla crudeltà del genere umano. Il 44enne Paologatto, che nella vita è anche storyteller e insegnante di teatro nelle scuole, è tornato alla musica dopo tre anni di pausa, avendo alle spalle l’esperienza maturata con importanti etichette come Warner Italia e Goodfellas.

«Canzone X», comunque, è l’ottavo episodio del progetto «Embrioni», una raccolta di 9 videoclip pubblicati on line con una cadenza di 21 giorni iniziata l’8 novembre scorso.

«Il progetto è nato in parallelo alla notizia di gravidanza della mia compagna Laura – precisa Paologatto-, ho deciso quindi di comporre queste nove canzoni, perché rappresentano i mesi di gestazione di una gravidanza. Nove inediti autoprodotti che fanno parte della saga “Embrioni” e che volevo presentare allo stato embrionale. Dopo aver realizzato i primi 4 brani chitarra e voce, il pubblico della rete è diventato sempre più vasto. A quel punto, così come gli embrioni diventano un bambino, ho realizzato 9 canzoni e videoclip fino ad arrivare all’attuale ottavo capitolo “Canzone X”. L’ultimo dal titolo Embrione “Ω”, invece, sarà cantato da più interpreti perché rappresenta la nascita di questo bambino. La collettività è responsabile della sua educazione e della sua vita su questo pianeta».

In questo contesto come si inserisce il brano «Canzone X» contro il razzismo?

«Anche se parlare di fatti di cronaca è sempre rischioso, ho sentito una fortissima esigenza di parlare della vicenda di Willy e, più in generale, di schierarmi contro il razzismo e la violenza di genere di ogni tipo. In più la vicenda di Willy si cala benissimo come preambolo dell’embrione collettivo: in quanto è vittima di un di lassismo collettivo che ha premesso a 5 ragazzi di massacrarne un altro, davanti ad altri 35 testimoni oculari. Non è più possibile».

Quanto è importante l’impegno nella musica in quest’epoca?

«Ho imparato a scrivere le mie canzoni ascoltando i cantautori italiani d’impegno, quindi il mio modo di fare canzoni è così sin dall’inizio. Lo faccio per comunicare e non per diventare famoso salendo sul palco. Del resto la mia attrattiva per le arti è un po’ poliedrica: mi piace il teatro, il cinema, la pittura. La mia cifra è la scrittura, che nasce da un’esigenza reale e comunicativa. In questo periodo l’arte ha bisogno d’impegno, soprattutto da parte di artisti che un maggior seguito».