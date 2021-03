«Canzoni a metà»: da Monteiasi l'esordio solista di Laco

È uscito il 22 marzo su tutte le piattaforme digitali “Canzoni a metà”, il nuovo singolo di Laco, pseudonimo di Cosimo Lagioia, cantautore di Monteiasi (Ta), un viaggio onirico nel labirinto del subconscio umano, che racconta di un incontro mai avvenuto, complici la Luna, il mare di Luglio e due occhi sfuggenti in un sabato sera qualunque, capaci di risvegliare pensieri assopiti ed attimi di una vita immaginata e mai vissuta, racchiusi in poche righe.

Prodotto da Mattia Carluccio e distribuito da Visory Indie, il videoclip ufficiale del singolo, diretto da Parano!ds, uscirà il 29 dello stesso mese. Laco studia pianoforte e percussioni dall’età di 3 anni. Nel 2021, dopo aver militato in vari gruppi musicali tra cui Gladio e Madenera, oltre che in altre formazioni come turnista, decide di dedicarsi esclusivamente alla carriera da solista.