«Sarò Franco», a Bitonto e Palo live «a domicilio» del nuovo disco di Pier Dragone

È uscito lo scorso 5 marzo «Sarò franco», nuovo disco del cantautore pugliese Pier Dragone, pubblicato da Sab Sound (edizione A.Ma. Records), con la produzione artistica dello stesso Dragone insieme a Tullio Ciriello. Ma dopo questo annuncio arriva una grande iniziativa: quella dei live a domicilio. Infatti venerdì 12 marzo, nell'ambito del progetto Pietanze d'Arte a Domicilio, a cura di Asteria Space, sarà possibile, tra le 18 e le 21, prenotare una performance dell'artista della durata di 15', che Pier Dragone potrà eseguire in giardini, terrazzi o cortili di abitazioni private, a Bitonto e a Palo del Colle. Così, nell'attesa di un nuovo concerto l'artista potrà portare la sua musica tra le mura domestiche del suo pubblico. (Il costo della prenotazione è di 25,00 euro a domicilio - info al numero tel. 377 387 21 80)

<<L’aggettivo ‘franco’ è quello che per me rappresenta la coerenza intellettuale, l’onestà verso sé stessi. E Franco è anche il nome mio padre: l’esempio di persona più vicino a ciò che vorrei diventare nel mio futuro>>, spiega il cantautore, <<Chi vorrei essere ‘da grande’? Che tipo di persona, mi piacerebbe diventare? Non si raggiunge mai una risposta definitiva, semplicemente perché ‘grandi’, infallibili e invulnerabili, non si diventa mai. Però una rotta va scelta. Una direzione, un punto di riferimento>>.

Dieci in tutto le tracce contenute nell’album, canzoni che l’autore ha composto negli ultimi quattro anni, subito dopo aver terminato il tour di promozione del precedente disco “Fame di vento”, nel 2016. Una gestazione molto lenta e riflessiva durante la quale i vari brani sono nati a mesi di distanza l’uno dall’altro. <<Mano a mano che le sonorità assorbite dalla musica che ascoltavo, le esperienze che vivevo, le riflessioni, si calcificavano nella mia coscienza>>, racconta Dragone. Pertanto, elementi musicali e concetti molto diversi fra loro hanno trovato una sintesi in questo lavoro, che esprime lati molto diversi del profilo artistico del cantautore.

Dunque, radici culturali che affondano nel cantautorato degli anni Settanta e Ottanta dialogano con una personalità artistica modellata intorno al cantautorato del primo ventennio del Duemila. In questo nuovo album, le due matrici trovano una sintesi e si mescolano a qualche nuova ricerca personale di Pier Dragone. Dunque si alternano, fra le canzoni, due anime dominanti. Una profondamente intimista, acustica e contemplativa, in cui il canto si avvolge di pochissimi strumenti. L’altra, invece, un’anima più orchestrale, con una sezione ritmica definita, orchestrazioni e toni più decisi. L’elemento di novità è costituito, in entrambe le scene, da una componente elettronica dal sapore vintage, che raccoglie le parti più interessanti della nuova scena indie.

Line up di base del disco composta da quattro musicisti al fianco del cantautore: Alessandro Morelli (batteria), Antonello Nitti (basso), Emanuele De Lucia (chitarra elettrica) e Marcello Zinni (pianoforte). Si aggiunge la collaborazione di Denny Trent (chitarra acustica Nashville e chitarra elettrica, nel brano “Retrogusto”), nonché degli alunni della classe 1A dell'Istituto Massari Galilei di Bari, diretti dalla prof.ssa Patrizia Maiorano, sotto la supervisione del Dirigente Scolastico, prof.ssa Alba Decataldo (cori nel brano “Sarò Franco”).

Un album in cui Pier Dragone prova, dunque, a descrivere la sua rotta, il suo modello, ispirandosi a suo padre, colui che sin da piccolo gli ha messo <<in mano una chitarra e in bocca una canzone>>, citando un verso tratto proprio dalla title track “Sarò Franco”.