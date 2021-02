Citando Godard i «2eleMenti» suonano il loro originale fantasy pop

Sarebbe riduttivo definirlo un duo musicale tout court. Ma restano, comunque, due elementi. Anzi, 2eleMenti, come si presentano giocando anche graficamente con il nome per sottolineare che, in fondo, sono una coppia di belle teste pensanti. Sono Vito Coviello, di 32 anni, e Vito Santamato, che ne ha 29, eclettici musicisti, compositori e produttori lucanissimi: sono entrambi di Lagopesole. Sono, poi, soprattutto sperimentatori, concependo la musica non solo in quanto arte dei suoni, ma spingendosi oltre il pentagramma e “coinvolgendo” anche la letteratura, il cinema e le arti figurative. Ma che genere di musica fanno? È uno stile sui generis: il fantasy pop. «Veramente, noi preferiremmo “fantasi”, più “italianizzato”, cioè senza la “y”», spiega Coviello, che dei due Vito è colui che si è laureato in Chitarra jazz al Conservatorio di Frosinone e in “Composizione e Orchestrazione applicata alle immagini” in quello di Matera. L’altro, cioè Santamato, a sua volta, ha studiato Basso jazz nel capoluogo ciociaro.



Come “2eleMenti”, poi, non potevano che avere degli alias: sono, rispettivamente, Lord Cerino ed Elm. «Il nostro progetto artistico – riprende Coviello – è nato nel 2013 in una chiave transmediale, poiché dalla musica guardiamo l’arte nella sua totalità. E l’anno seguente abbiamo pubblicato il nostro concept album “Questioni”, contenente quattro brani, che era una riflessione sulle pulsioni della quotidianità». Un lavoro importante, considerando anche la partecipazione di ospiti quali «il chitarrista jazz fusion Umberto Fiorentino e il batterista Cristiano Micalizzi». Seguono altri lavori che incontrano il favore anche della critica più severa. Ai due “elementi” lucani, il talento non manca affatto e, fondando la etichetta discografica Flabber, producono anche altri talenti non solo di casa nostra.

Saltando a piè pari su una serie di loro lavori, quali le composizioni della trilogia “Fiabe dal Futuro”, arriviamo ai giorni nostri. Perché c’è la loro ultima realizzazione, il singolo Alfavil, che sta girando sui canali social e non solo anche per il videoclip che porta la firma di un altro talentuoso lucano, prestato però alla settimana Musa: il regista bernaldese Giuseppe Marco Albano.

«Alfavil è la nostra citazione, italianizzata, del film “Alphaville” diretto da Jean-Luc Godard – spiega Coviello/Lord Cerino –. È un nostro personale omaggio alla visione del regista. Abbiamo trovato, nella sua visione di una società distopica, dei parallelismi con quella nostra contemporanea, pur se la sua pellicola è del 1965. Noi siamo rimasti impressionati dal film, quando l’abbiamo visto». Così la musica si fonde con il testo: “Alfavil non è più un sogno complesso / ma la realtà nella quale sei immerso. / Un mondo di automi vestiti da umani / convinti che qui ci sia la libertà. / E tu tutto questo lo chiami progresso?”, cantano in passaggio. E la regia di Albano, completa e valorizza il tutto, con quel tocco di estro che caratterizza il cineasta lucano, tra ambientazioni tra il gotico e il surreale.

«Il video è stato realizzato a Bernalda, nella villa di Donato Coppola, di fianco al noto Palazzo Margherita – dice Coviello –. Le ambientazioni dovevano enfatizzare il lusso e l’opulenza, rappresentare una società ingorda e piena di contraddizioni e che però vive al di fuori delle proprie possibilità. Il cibo rappresenta l’ingozzarsi, e tante altre icone si sovrappongono fino a una sorta di saturazione dello spazio. Si dovrebbe provare un certo turbamento guardando il video e il regista ha estremizzato diversi aspetti».

Ci fermiamo qui. Al lettore sia sufficiente. Riteniamo, non mancheranno riconoscimenti per il lavoro in cui appaiono, quali attori Nando Irene, Tina Lomurno, Vincenzo Puntillo, Silvia Basile, Cinzia Clemente, Antonio Caddeo, Aris Volpe, Pietro Paradiso, Francesco Coppola.