«Come i delfini», l'estro di Iravox anticipa la raccolta di tutti i suoi singoli

Si chiama Come i Delfini ed è il nuovo singolo della cantautrice Iravox (Lorena Violetta Asaro), milanese ma con origini foggiane. L'artista, con un'inesauribile vena artistica e un estro fuori dal comune, anticipa così l'uscita di Controluce (The Singles Collection), album che racchiude tutti i brani usciti dal 2014 al 2021, e cinque bonus tracks, tra le quali anche l'attesa versione remix di Piccole Donne, la cui uscita è prevista per i primi di aprile 2021. La produzione è affidata, come sempre, alle mani sapienti del maestro Danilo Bajocchi, che nell'arrangiamento di Come i Delfini crea atmosfere magiche, sondando mondi musicali fantasiosi e sognanti.

Iravox, oltre alla canzone stessa, firma anche la regia ed il montaggio del suggestivo videoclip nel quale l'artista dialoga con la persona amata attraverso uno specchio magico. Da un angolo remoto e meraviglioso del mondo, un uomo è pronto a ricevere i suoi messaggi attraverso lo specchio d’acqua del mare. Paesaggi sconfinati di natura incontaminata e landscape mozzafiato catturano lo spettatore in un avvolgente gioco di lens-flare e passi di danza. Le anime dei due protagonisti si ritroveranno unite per sempre, anche se i loro corpi sono molto distanti. Lontani ma collegati spiritualmente grazie a varie forme artistiche: la musica, le immagini, la danza e la forza dirompente della natura.

Lo spettatore viene preso per mano e condotto in un viaggio che soddisfa il bisogno universale odierno di evadere, uscendo da casa e volando via insieme al vento in massima libertà, come fanno i gabbiani che si librano sul mare o i delfini quando giocano nell’acqua.