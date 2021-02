Spinaz, da Taranto canta le mille sfumature dell'amore con «Noi»

Dopo il grande successo radiofonico di “Indissolubile” è uscito «Noi», nuovo inedito del tarantino Spinaz, Mauro Spinazzola. Un pezzo intimo di un artista che si sta facendo notare per l’originalità, la freschezza e l’energia genuina che propone, e con cui descrive ancora una volta le mille sfumature dei rapporti interpersonali. ”Noi” racconta una grande storia d'amore, capace di

resistere a mille tempeste che diventeranno poi delle bellissime feste. Il brano fa da apripista a “Le mie dinamiche”, il nuovo Ep in uscita il 13 Febbraio e contenente 5 brani inediti

Mauro Spinazzola, in arte Spinaz, nasce nel 1979 a Taranto. Dopo aver trascorso l'infanzia nella città pugliese, si trasferisce con i genitori a Padova. Ed è qui che, con il passare degli anni, comincia a sviluppare la sua passione per la musica. È del 2000 la sua prima composizione 'Forever Together', a cui seguiranno altri brani e alcuni live nei locali del Veneto, che incontrano subito i

favori del pubblico. Arrivato poi a Bologna, intraprende nuove collaborazioni che lo proietteranno verso progetti professionali.