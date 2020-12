«Mayday»: da Rebeat.it un saluto in musica al difficile 2020

Si chiama “Mayday” ed è il nuovo disco prodotto da Rebeat.it in questi ultimi giorni che precedono l’arrivo del nuovo anno. Un saluto formale al 2020, che ha rappresentato un anno difficile per molti e che ha spento le luci sul popolo della notte, ma che vuole essere soprattutto un messaggio di speranza, passione e senso dello stare insieme.

Sonorità moderne ed elettroniche sono padrone della scena, con un testo volutamente scritto in italiano per rendere omaggio al tricolore della nostra lingua. Una maniera per farsi sentire, ma nel modo più originale che si potesse fare, attraverso la musica. “Mayday” è il grido di dolore di chi ha dovuto mettere da parte una fetta importante della propria vita, ma è soprattutto la volontà di ripartire presto e tornare a guardare le stelle, proprio nel giorno in cui l’Italia si appresta a somministrare le prime dosi del vaccino. Un progetto nato da un’idea di Luca Stasi, ma che si avvale di importanti collaborazioni, tra cui quella di Raffaele Carella e Francesco Scianni per la musica, del M° Paolo Palazzo che ha curato la produzione tecnica e gli arrangiamenti, e di guest-star esterne oltre a tutto lo staff e ai dj della Rebeat.it.

Le voci sono di Cristian Nardelli, Giuseppe Cecere, Martino Marangi, Piero Braccioforte, Luca Stasi, Mattia Angelini, Nico Emmanuel Barratta, Ottavio Cristofaro. Il testo di Mattia Angelini, Giuseppe Cecere, Ottavio Cristofaro, Martino Marangi, Luca Stasi, mentre la musica di Raffaele Carella, Francesco Scianni.

Produzione tecnica: Raffaele Carella, M° Paolo Palazzo. Sceneggiatura, riprese e montaggio videoclip: Stefania D’Errico, Davide Fanizza, Marta Massafra. Hanno partecipato: Angelini Mattia, Barratta Emmanuel Nico, Braccioforte Pietro, Carbotti Marco, Carella Raffaele, Carriero Marco, Cecere Giuseppe, Cito Franco, Fanizza Davide, Fumarola Amedeo, Lodeserto Martino, Marangi Giuseppe, Marangi Martino, Martucci Martino, Massafra Maria, Miola Alessandro, Nardelli Cristian, Notarangelo Vito, Palmisano Gianluca, Palumbo Umberto, Quarato Antony, Scianni Francesco, Speciale Francesco, Stasi Luca.