«Dietro la duna», l'amore e le distanze nel nuovo singolo della barese Angie

È uscito il 24 dicembre Dietro la Duna, il nuovo singolo di Angie (Angela Passarelli), cantautrice 25enne barese che dopo il successo del brano d'esordio Meno Nero, arrivato in 10 paesi del mondo, è al lavoro al suo primo Ep.

Dietro la duna è scritta e interpretata da Angie, prodotta da Michele Caraglia nello studio di Crescendo Audioregistrazioni a Bari. Il brano è stato scritto 4 anni fa ma è rimasto gelosamente custodito aspettando il momento giusto, e quale momento migliore di questo 2020 per parlare di amore e distanze? Racconta infatti di un sentimento che non ha la possibilità di essere vissuto nel pieno per via delle distanze, non solo fisiche, di due persone che vorrebbero darsi a vicenda molto di più emotivamente, ma sono in momenti della loro vita che li rendono speranzosi nell'animo ma incompatibili nella realtà nonostante i loro sforzi.

Angie si è appassionata alla musica già dai primi anni di vita, grazie alle influenze musicali trasmesse dallo zio Dj Argento, nome noto nella scena hip hop italiana, e ha iniziato a scrivere i primi testi in rima a 10 anni.

Oggi oltre al lavoro studia recitazione, continua a scrivere canzoni e conduce un programma radiofonico in un'emittente locale dedicato ad artisti emergenti. Qui il link per ascoltare il brano su Spotify.