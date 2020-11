«Apulia Momentum», online il film che racconta il viaggio musicale pugliese dei Calibro 35

Dopo la prima visione sull’app Dice, è disponibile sulle principali piattaforme online il cortometraggio “Apulia Momentum”, un film della videomaker Marica De Michele, che mostra dettagli inconsueti e paesaggi del territorio pugliese attraverso il racconto di viaggio del gruppo musicale Calibro 35, dal vivo e in studio nella strana estate del 2020. Successivamente il film resterà fruibile liberamente su Youtube e sui canali social dei Calibro 35 e di Bass Culture.

È infatti uno strano momento quello in cui i Calibro 35 promuovono il loro nuovo album Momentum (che in inglese significa anche slancio): in un'estate sospesa fra timide aperture nell'emergenza sanitaria del Covid-19, la band milanese arriva in Puglia per due concerti, a Fasano (BR) in streaming fra gli Scavi archeologici di Egnazia e in Valle d'Itria al Locus

festival di Locorotondo (BA). Il tour prosegue poi nel cuore del Salento, con una sessione di registrazione nel Sudestudio a Guagnano (LE).

Le psichedeliche tessiture sonore dei Calibro 35 e la fisicità delle loro intense live session diventano così l'occasione per la videomaker Marica De Michele (pugliese ma da anni residente e attiva artisticamente in Olanda) per riscoprire il territorio delle sue origini con uno sguardo stretto, ravvicinato, che si espande e si contrae in movimento con la musica. La coinvolgente colonna sonora di questo viaggio sensoriale, si arricchisce inoltre della musica originale del gruppo pugliese Saint Voyage, prodotta appositamente per il film durante il concerto al Locus Festival 2020.

Sul palco, in streaming come in studio, la musica in APULIA MOMENTUM si fonde spesso con i suoni naturali della terra, in altalena continua fra i mondi paralleli della musica e della materia. Un viaggio psichedelico attraverso visioni poetiche, textures naturali, dettagli che diventano grandi scenari, sole, terra, mare, muretti a secco e le colline sullo sfondo. Rimane sullo sfondo anche la particolarità dell’esperienza musicale nell’estate del Coronavirus. Anche se nel film non è un tema affrontato direttamente, il momento storico della pandemia globale viene comunque espresso nello straniamento di un documentario senza pubblico: un concerto a ingresso limitato, un altro in streaming, e l’attenzione della videomaker che si concentra sulla materia naturale del territorio, alla ricerca di un’energia vitale primordiale, ben espressa anche nella fisicità della musica suonata da artisti autentici e sanguigni come Calibro 35 e Saint Voyage.