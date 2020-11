Pier Dragone e il nuovo video, «Sono venuti i ladri», la ballata per 'risvegliare' il teatro del Redentore

Una ballata poetica e coinvolgente, dal morbido stile cantautorale. Per indagare, nel testo, l’intrusione violenta nella propria intimità, causa scatenante della perdita improvvisa di certezze e riferimenti. Sono venuti i ladri è il titolo del nuovo singolo del cantautore barese Pier Dragone e sarà uno dei punti di forza del suo prossimo progetto discografico. Una suggestione sonora, densa di atmosfere anche fosche ed inquiete. Con un accompagnamento dominato da chitarra acustica e pianoforte, su cui si inseriscono particolari interventi elettronici, analogici e digitali. Più una robusta sezione di archi.

Non solo: l’ambientazione, nel quale è stato realizzato il videoclip del brano - lanciato lo scorso 16 novembre sul canale YouTube del cantautore - dà un valore aggiunto alla musica, dato che si tratta del cinema-teatro Redentore, ubicato all’interno dell’omonima parrocchia del quartiere Libertà. La regia del videoclip, di Lucia Chianura, restituisce una narrazione evocativa, che cammina di pari passo con musica e testo. In particolare, riprende un bambino che cerca di recuperare un pallone dopo un tiro maldestro. Un evento semplice che si colora dell’imprevisto che non può controllare. L’artista, che incurante del degrado intorno si prepara e si esibisce sul palco del cineteatro abbandonato, risulta essere l’incontro di ogni uomo con se stesso, con una dimensione più intima e vera. Che però rasenta la follia. L’arte è calpestata, sottovalutata e ignorata, ma irrompe nella sua nobile veste: è capace di stupire, sensibilizzare, educare. E negli occhi del piccolo protagonista Mattia c’è il riflesso della bellezza che i ladri non possono rubare.

«È un lavoro che abbiamo sentito molto - afferma Chianura -, incredibilmente attuale, eppure senza tempo. Ringraziamo l’amico Francesco Preite, direttore dell’Istituto Salesiano, per il supporto, sperando che questo meraviglioso spazio torni a splendere.

Già, perché il teatro Redentore, costruito con una licenza edilizia del 1953, è stato dichiarato inagibile nel 2003. Successivamente bonificato dall’amianto, è rimasto in stato di abbandono fino a pochi mesi fa. Per quasi cinquant’anni è stato un punto di riferimento per i baresi, in particolare quelli del quartiere Libertà. Ora c’è un piano di recupero avviato, con diversi progettisti impegnati, con l’utilizzo di fondi della Comunità Europea. Ed è la musica di Pier Dragone a risvegliare questo luogo, simbolo della drammatica condizione in cui versa oggi il mondo del teatro e dello spettacolo dal vivo, per l’emergenza sanitaria.

«Abbiamo realizzato questo videoclip - spiega il cantautore - per il desiderio di raccontare, nel difficile frangente che stiamo attraversando, una storia di rinascita e di speranza. Un imponente teatro abbandonato, personaggi fra il fiabesco e l’onirico, il vuoto che si riempie di senso, il buio che si riempie di luce. Con questi elementi abbiamo voluto rappresentare la bellezza che resiste a tutto, che si rigenera e che riprende il proprio legittimo posto».