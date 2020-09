«Movida», l'inno alla vita di Napo è in tutte le radio

Movida, che con il videoclip ha superato il milione di visualizzazioni su youtube, è un brano che vuole lanciare un messaggio di ritorno alla vita e alla normalità. Sulla scia del travolgente successo di Supereroe, colonna sonora da quest’anno del Premio Internazionale Apoxiomeno (ideato dal colonnello dei carabinieri Orazio Anania e promosso dall’International Police Association) che ha raggiunto oltre 2 milioni e mezzo di visualizzazioni su YouTube, il cantautore campano Luca Napolitano - in arte NAPO - è tornato con un nuovo singolo dal titolo Movida, già disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali, sotto la produzione dell’etichetta DA 10 Production e distribuito da Believe Digital, una summer hit in stile pop, un inno alla vita e alla voglia di ritornare alla normalità, godendo di ogni istante senza dare nulla per scontato dopo i durissimi mesi della pandemia.

Il brano è accompagnato dal videoclip diretto da Mauro Russo(esperto regista di videoclip musicali (ne ha diretti circa 400, Boomdabash, Clementino, Marracash, J.Ax, Salmo, Elisa, Giusi Ferreri, Fedez e Anastacia), prodotto da DA 10 Production e girato in Salento, è un inno alla spensieratezza tipicamente estiva e valorizza il ritmo travolgente del brano scritto da NAPO, Giuseppe Coccimiglio e Federica Camba. Non potevano quindi mancare balli in spiaggia, spostamenti in cabrio col vento tra i capelli e location suggestive per mettere in risalto le bellezze del territorio, le atmosfere uniche con i suoi profumi e colori. Come viene specificato nelle note, il videoclip è stato girato ottemperando a tutte le disposizioni normative a tutela della salute. Il brano Movida è disponibile in radio e sulle piattaforme digitali ITunes, Spotify, Amazon music, Youtube, Googleplay, Tik Tok, Shazam.

Napo è il nuovo nome con cui si presenta, l'inizio di un nuovo percorso artistico. Si fa conoscere dal grande pubblico nel 2008 con la partecipazione all’ottava edizione del talent show “Amici” di Maria De Filippi, in cui conquista il podio aggiudicandosi il terzo posto nella fase del serale. Nel 2009 pubblica il suo primo disco “VAI”, certificato disco d’oro e nello stesso anno viene premiato insieme a Valerio Scanu e Alessandra Amoroso ai Wind Music Awards, per le vendite dell’album “Scialla”, certificato disco multiplatino. Il 23 Ottobre 2009 pubblica il suo primo album dal titolo “L’Infinito”, pubblicato per Warner Music Italia.