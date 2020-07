«Mama Apulia», l'inno d'amore del cantautore e polistrumentista Gentile

È uscito il video di Mama Apulia, singolo d’esordio del cantautore e polistrumentista pugliese Gentile. Classe 1981, inizia a scrivere canzoni per passione sin dall’adolescenza, avventurandosi anche nell’attività di pre-produzione dei suoi brani.

Mama Apulia è il suo primo singolo che fa emergere il lato più esotico, danzereccio e allo stesso tempo nostrano del cantautore. È stato composto al rientro da un viaggio oltreoceano, dal quale l’artista ha ripreso ritmi e sonorità caraibiche ritrovando al contempo la tradizione pugliese.

Il brano, realizzato in collaborazione con Donato Maiuri e Mast Recording Studio, edito Fragola Dischi, è un inno alla Puglia, in un sound estivo e coinvolgente.

Il videoclip è stato realizzato da Stefano Caggianelli (Black Seagull Films) nei luoghi più caratteristici della regione. Da Polignano a Mare ad Alberobello, e ancora Marina di Lizzano, il cantautore ci fa vivere un vero e proprio viaggio lungo tutto il cosiddetto tacco dello stivale, mostrando colori e sapori tipicamente pugliesi e dando prova inoltre delle sue abilità da surfista.

Anche il testo riporta peculiarità e paesaggi tipici della Puglia, da Leuca al Gargano, esprimendo la particolare devozione del cantautore nei confronti di essa. «Ho sempre avuto un forte attaccamento alla Puglia, ma molte volte, proprio come tutte le cose, quando quasi si perdono per sempre, ci rendiamo conto di quanto in realtà sia importante per noi! - racconta Gentile - La Puglia e il suo mare, clima, cultura, sapori, colori, calore, sempre pronta ad accogliermi, proprio come farebbe una madre».