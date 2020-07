«Sesto senso»: per l'estate Raim pubblica un singolo dal sound internazionale e con un video-cartoon

A un mese e mezzo dall’ultima uscita, Raim, al secolo Raimondo Cataldo, mantovano classe '91, torna con un nuovo singolo dal titolo “Sesto Senso” (G Records), disponibile dal 17 luglio in streaming e download sulle maggiori piattaforme digitali. Continua così il percorso di crescita di questo interprete che si è messo in luce all’ultimo Sanremo Giovani e che con il precedente singolo (Non mi basta) è stato per 4 settimane nei primi 10 posti della classifica emergenti.

“Sesto senso” è accompagnato da un videoclip in stile cartoon, e sembra avere tutte le carte in regola per bissare il successo del singolo precedente. Sound sempre più internazionale e una “spruzzata” di dance music per questo brano coinvolgente e ballabile in cui, ancora una volta, Raim dà prova di saper miscelare, come pochi, capacità interpretativa e tecnica vocale.

“Il brano - spiega l’artista - parla di quel particolare intuito che spesso ci suggerisce le cose giuste da fare e della difficoltà che invece abbiamo a seguire il nostro istinto, per paura che si sbagli.”

“Sesto senso” è stata scritta e prodotta da Ciro Scognamiglio (Museek) che si conferma autore e produttore visionario e attuale al tempo stesso. “Quando con Raim abbiamo deciso di puntare ad una platea internazionale - ci racconta il produttore - eravamo consci di quanto potesse essere difficile farlo con brani in lingua italiana. Ma i risultati parlano da soli: Raim, oltre che in Italia è seguito e ascoltato in USA, Canada, Ungheria, Germania, e Inghilterra e altri paesi europei, con numeri addirittura superiori all’Italia. Ed ora si stanno interessando a lui anche l’Australia e la Cina. Chiaramente questo ci riempie di soddisfazione, soprattutto perché è un risultato che sta arrivando senza l’appoggio di una major.”