«Meno nero»: l'amore che salva la vita cantato dalla barese Angie

Si chiama «Meno nero», ed è il nuovo singolo della barese Angie, Angela Passarelli, classe '95. Un singolo scritto e interpretato dalla giovane, prodotto da Michele Canaglia nello studio Crescendo Audioregistrazioni di Luigi Patruno, e che racconta della forza dell'amore, di come possa salvare la vita quando «sei negli abissi della tua anima e vedi solo il "nero", poi un giorno qualcuno ti guarda negli occhi e quella luce ti indica la via d'uscita, il sentiero».

La storia di Angela è unica nel suo genere: di professione fa il cuoco, ha lavorato in ristoranti e hotel di altissimo livello, e questo le ha permesso di girare l'Italia e l'Europa per 5 anni. «Meno nero» nasce proprio dal periodo in cui ha vissuto a Londra. «Mi sono appassionata alla musica già dai primi anni di vita - ci racconta - grazie alle influenze musicali trasmesse da mio zio Dj Argento, noto nella scena hip hop italiana per aver lavorato con Kaos One, Colle Der Fomento, Clementino e tanti altri. Ho iniziato a scrivere i primi testi in rima a 10 anni, successivamente ho imparato a suonare la batteria e mi sono avvicinata al rock, al punk e al jazz. Le mie canzoni sono racconti da ascoltare ad occhi chiusi, tasselli di un puzzle che all'ultima nota rivelano il quadro completo, come le scene di un film».

«Meno nero» è solo il primo pezzo di questo puzzle, perché come svela Angie «ci sono già altre storie da raccontare». Ognuna a suo tempo.