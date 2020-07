«Last Goodbye»: il pugliese Stefano Cece reinterpreta il classico di Jeff Buckley

Last Goodbye di Jeff Buckley è un vero capolavoro, un brano complesso da interpretare per qualunque artista al mondo. Il pugliese Stefano Cece, con questo tributo alla voce angelica di Jeff Buckley, ha voluto ripagare il suo debito con lui. Insieme a pochi altri artisti, il cantante di Grace è stato una delle principali ragioni per cui Stefano ha iniziato a cantare, influenzandone non solo la scrittura ma anche la tecnica vocale.L'interpretazione del brano è estremamente emozionale e lontana dall'originale sia a livello interpretativo che strumentale. Il risultato è la versione totalmente nuova di un classico. Il piano nel brano è stato suonato da Vincenzo Forlese e Jonathan Quesenberry. Alla produzione come sempre lo stesso Cece coadiuvato da Oleksandr Ilkaiev. Il singolo viene accompagnato da un video girato dalla pugliese Lazo Crew negli studi di Noteum, in una atmosfera cupa e allo stesso tempo commovente.