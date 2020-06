Sbalzi d'Umore, il progetto salentino che canta le sensazioni momentanee contro la routine quotidiana

L'emergenza Covid non ha fermato l'attività degli Sbalzi d'Umore, progetto di musica rock inedita e indipendente, tutto salentino, portato avanti dal 2018 da Giorgio HC (chitarra e voce) e Marco San (batteria), provenienti entrambi dalla sfera punk e rock. Dopo l'uscita del singolo di debutto, 'Andare via', pubblicato lo scorso 14 febbraio, hanno pubblicato altri brani inediti, 'Urlare', 'Hai ragione anche tu', e sono al lavoro per l'uscita di nuova musica. Testi in italiano semplici e diretti, nati da esperienze, sensazioni momentanee e sbalzi d'umore (da qui il nome della band): ecco le caratteristiche del progetto. In 'Andare via', ad esempio, esprimono un misto di insofferenza e malessere causato dalla routine logorante che non consente di respirare, e manifestano l'esigenza di cambiare aria, di andare via dalla routine. Il video, realizzato da Jory Stifani, è stato girato sulla costa est del Salento, più precisamente tra Porto Badisco e Santa Cesarea Terme