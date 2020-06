«Risalire», la rinascita della pugliese Rita Zingariello dopo il lockdown, con un abbraccio a tutta l'Italia

È uscito 'Risalire', brano della cantautrice pugliese Rita Zingariello, di Gravina in Puglia (Ba), una canzone scritta qualche tempo fa, ma che rivive nell’attualità con un testo che assume oggi un significato diverso, di fondo sempre legato ai sentimenti universali di rinascita e speranza.

Il video, realizzato durante i mesi di lockdown da Rita e da Dalia Gravela, attraverso i volti e le storie dell’Italia della pandemia, ha regalato nuova vita ad una canzone del passato perfettamente inserita nel momento storico che stiamo attraversando. Appaiono luoghi celebri come la Madonna dell’Idris di Matera, piazza Maggiore di Bologna, piazza Garibaldi di Parma, la spiaggia di Mondello a Palermo e Santa Maria in Trastevere di Roma.

Una canzone che parla di rinascita, di 'Risalire', che si è adattata perfettamente al periodo storico che stiamo vivendo: come è nata l'idea di dare nuova vita a un brano già esistente?

Risalire è alla sua terza vita. L'ho scritta qualche anno fa dopo la fine di una relazione e ha fatto da intro a "Possibili percorsi", il mio primo album. Dopo tre anni, alla vigilia dell'uscita del mio secondo disco "Il canto dell’ape”, ho dovuto fermare il tour a causa di un infelice imprevisto. Quando nel 2018 ho ripreso a “vivere”, la canzone sembrava scritta per quella mia personale rinascita in quel preciso momento, così con un arrangiamento nuovo è diventata l’ultima traccia del secondo album.

All’arrivo del lockdown a marzo 2020, molte delle persone che conoscono la mia musica, attraverso i canali social, mi hanno chiesto più volte di cantare “Risalire” e allora con Dalia Gravela abbiamo pensato di far “uscire” il brano per la terza volta, realizzando un videoclip che ha coinvolto i nostri amici, reali e virtuali, in tutta Italia, come augurio per una rinascita positiva, questa volta tutti insieme.

Come è stato costruito il video, come mai la scelta di unire un collage di immagini e luoghi significativi che abbracciano un po' tutta l'Italia?

L'idea del video è nata osservando i diversi modi di reagire degli italiani ad una stessa condizione. Abbiamo così lanciato un invito sui miei canali social, chiedendo, a chi ne avesse voglia, di realizzare un breve video con il proprio cellulare che fotografasse il proprio modo di "risalire" durante i giorni subito dopo la fine del lockdown.

Ci sono arrivati un centinaio di video intensi e molto diversi tra loro, da oltre 30 città italiane, da Nord a Sud: piazze vuote e piazze che si ripopolano, sguardi stanchi dietro le mascherine e sorrisi senza mascherine, commercianti, imprenditori, parrucchieri, ristoratori, baristi che riaprono le proprie attività chi con speranza, chi con timore, artisti che pur essendo un passo indietro dalla riapertura non hanno mai smesso di fare il possibile per star bene e far star bene attraverso la propria arte.

Come e dove hai trascorso il lockdown? La musica ti ha aiutato a superare i momenti più difficili?

Sono rimasta a casa a Matera, dove vivo da qualche anno, e per provare a trascorrere meglio un tempo difficile ho chiesto aiuto alla musica, ancora una volta. Ho pensato ad un format sui canali social, perché potessi ogni giorno trovare un motivo per indossare abiti diversi dalla tuta e perché potessi sentirmi utile, nonostante la ripresa sembrasse lontana. È nata così la “Settimana Cantastica” e ho pubblicato quotidianamente nuovi contenuti musicali sulle pagine di Facebook ed Instagram, provando contemporaneamente ad instaurare un rapporto con YouTube. Tutto questo mi ha sottratta ad un momento buio e vuoto, in cui come tanti artisti, a causa del virus, ho perso molto. La musica, mi ha dimostrato ancora una volta che da qualsiasi parte provenga, è sempre un regalo.

Ora quali sono i tuoi prossimi progetti?

Riprendere il tour in teatro del mio ultimo progetto “I giganti e la bambina-Cover a richiesta” e intanto approfitto di questa ancora lenta ripartenza dell’arte per lavorare sulle nuove canzoni del prossimo album.

Dicono che la quarantena abbia insegnato a tutti qualcosa: Rita cosa ha imparato?

Ho imparato come si fa lievitare la focaccia, che bisogna avere fortuna a scegliere bene la persona con cui invecchiare e che devo lavare spesso le mani e per almeno 30 secondi, insaponando, strofinando e cantando due volte di seguito la canzone “Tanti auguri a te” come insegnava in tempi non sospetti Woody Allen.