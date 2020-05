Dal Salento a Sanremo Rock, l’avventura dei Radiocarma

La bella notizia è arrivata nonostante il momento di emergenza sanitaria: i salentini Radiocarma sono stati presi per le fasi finali di Sanremo Rock. I quattro musicisti, Giammarco Spedicato, Michele Dell’Anna, Piero Molendini e Fabrizio Petrelli, ciascuno con esperienze artistiche e di vita diverse alle spalle, si sono uniti nel maggio 2019 dopo aver militato in varie cover band, per dar vita a un progetto di inediti. La musica fonde un taglio artistico ispirato al più classico e mai dimenticato pop inglese, ad un soft rock melodico, che richiama sonorità dai percorsi ritmici sonicotestuali di facile interpretazione. I video autoprodotti, originali e intriganti, sono diventati il tratto distintivo della band (si possono vedere sul loro canale YouTube - https://www.youtube.com/channel/UCP3L-qkn1CMraE1MfkzuWjw).

Le influenze sono decisamente quelle del pop britannico, senza disdegnare gli accenni melodici tipici del miglior pop italiano. I testi spaziano dal tormentato tema della difficoltà dell’uomo nelle relazioni, fino ad altre tematiche che suscitano comunque una forte emotività. I Radiocarma sono al lavoro sul loro primo album.