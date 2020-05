«Canzoni scritte sui muri»: è uscito il nuovo album del pugliese Pierpaolo Lauriola

Canzoni scritte sui muri è il terzo album del cantautore Pierpaolo Lauriola, un disco che parla di certezze (fragili), di necessità di protezione, di legami, famigliari e no, di memoria. E di muri, sui quali però si possono scrivere canzoni, ricche di significato e dei suoni della contemporaneità. Scudo e riparo è stato il primo singolo e video estratto dal disco.

Pierpaolo Lauriola è un musicista eclettico, attivo sulla scena musicale italiana da circa un trentennio. “Il nuovo concept si chiama Canzoni scritte sui muri perché questo è il nome che ho dato al primo testo che ho scritto subito dopo un'esperienza significativa fatta a sostegno dei detenuti presso il carcere minorile Beccaria in uno speciale concerto che ha visto il loro coinvolgimento. L’album ha come tema fondamentale quello della trasformazione.”

L'album ha 8 tracce ed è stato registrato a Milano tra luglio e dicembre del 2019 al Massive Arts Studios insieme a Francesco Coletti, Antonio Riccardo, Roberto Colombo. Tra i collaboratori ci sono l'attore Sergio Salamone, il pittore Angelo Pacifico che con un suo quadro ha disegnato la copertina e il fotografo Giuseppe Biancofiore che ne ha curato l'artwork.

Nel disco interagiscono tra loro gli ascolti della canzone d'autore italiana classica, Fabrizio De Andrè, Ivano Fossati, Lucio Battisti e le suggestioni dei suoni più recenti, Bon Iver, Sufian Stevens e Radiohead. A Pierpaolo Lauriola l'etichetta di cantautore si addice, poiché nel suo modo di esprimersi è presente una costante ricerca musicale e nei testi prevale sempre l'esigenza viscerale della narrazione.

Pierpaolo Lauriola è nato a Manfredonia nel 1975. Inizia a scrivere e a suonare la chitarra nei primi anni Novanta. Dopo una parentesi bolognese al Dams si trasferisce a Milano dove attualmente vive. Negli anni si è fatto strada facendo numerosi concerti e scegliendo una forma di indipendenza artistica molto coraggiosa. Come solista ha pubblicato tre album di inediti. Autore e compositore dai primi anni '90, ha suonato anche negli Eco, Five v. One, Catarsi e Pliskin.

Attraverso la musica ha supportato numerosi progetti sociali tra i quali l'apertura di un asilo nel quartiere popolare di Medina, al centro di Dakar, Amnesty International Italia con Amnesty in Rock, i bambini del Mozambico attraverso Humana People to People, e la dodicesima edizione di A Maggio A Baggio con il progetto Errare Humanum Est, Liberare tutti i sogni con uno speciale concerto con i detenuti del carcere minorile Beccaria. Il cantautorato è il suo riferimento con aperture al Rock e al Pop internazionale.