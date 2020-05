«A riveder le stelle»: il grido di speranza in musica del tarantino Laco

È uscito il 22 Aprile “A riveder le stelle”, il nuovo singolo di Laco, all'anagrafe Cosimo Lagioia, giovane cantautore tarantino attivo dal 2016. Nato in un malinconico pomeriggio di Pasquetta, il singolo è un grido di speranza, che racconta ed esalta la bellezza d’animo dell’Italia e degli italiani in questo particolare periodo storico, di un’Italia che ha saputo cadere e che come una fenice vuole rinascere dalle sue stesse ceneri, dei “sogni di un ribelle” dell’artista che sanno di felicità, di una libertà che solo un cielo stellato sa darti.

Musicista polistrumentista, dopo numerose collaborazioni con artisti vari, Laco esordisce nel 2018 con il suo primo singolo “Colpa di Freud”, distribuito da Hydra Music.

“Strade” sarà il nome del nuovo album prossimo all’uscita, anticipato dall’omonimo singolo con la straordinaria partecipazione di Blue Virus. Il nuovo disco sarà un viaggio di riscoperta, un percorso infinito ed indefinito, uno sguardo al passato con gli occhi fissi sul futuro.