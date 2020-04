«Poser»: nasce il frutto della collaborazione tra il produttore tarantino Saver e la rapper Cleo

È uscito 'Poser', brano frutto della collaborazione tra il producer tarantino Saver, Salvatore Versace, e la cantante/rapper milanese Cleo, Martina Ungarelli. Il brano è strutturato su un bass beat, si può collocare nella dance music e ha qualche influenza trap: esce per l'etichetta indipendente AAR Music (ex Arcade Army Records, etichetta nota per aver scoperto la rapper Madame).

Saver, pseudonimo di Salvatore Versace, è un producer originario di Taranto. Si avvicina alla musica a sedici anni, dapprima come DJ; poi, si approccia alla produzione musicale, mosso dalla necessità di sperimentare. La sua ricerca musicale è trasversale a vari generi, come testimoniano i suoi ultimi singoli: lo scorso dicembre ha pubblicato "NNT", un brano di matrice ambient chill-sperimentale, che ricrea lo stato emotivo di quando ci si rende conto che senza una persona tutto è più difficile, mentre con la stessa tutto sembra niente. A gennaio 2019 ha pubblicato "Rich Bitch", un brano dance con influenze favela funk e moombahton, che si è collocato nelle classifiche dei brani più suonati nei club in Francia, oltre ad essere selezionato per la soundtrack della serie-tv newyorkese "Assisted Living". Nello stesso anno è uscito il suo primo lavoro solista, "Keep on Flexin", accompagnato dall'esilarante videoclip in cui ironizza sulla scena trap.

Saver ha studiato "Sintesi del suono" all’Istituto Italiano per le Tecnologie Musicali di Roma. Nel 2014 approda con un brano progressive-house al primo posto della Talent Chart 2014 di Ego Italy, concorso nazionale per emergenti, che gli permette di distribuire una sua prima produzione mediante l’omonima etichetta. Subito dopo inizia il sodalizio artistico con la top line writer Moiné, cantante tarantina, con la quale pubblica a partire dal 2016 vari singoli, tra cui “Closer To Me”, "Down" e "Fall". Nello stesso anno rientra nella Top 8 di Nike Silver Eight, contest promosso da Nike con Charlie Charles e Sick Luke, presentando un beat trap sperimentale. Nel 2017 produce la title track dell’album “Don” del rapper Vacca. Collabora anche con la cantante Mama Marjas, per la quale realizza delle produzioni che spaziano dal kuduro al pop bass.