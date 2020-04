«Il ghiaccio in bocca»: ricordi e confessioni intime nel nuovo brano di Felice

È uscito il secondo singolo di Felice, dal titolo “Il ghiaccio in bocca” (Etichetta Fiero Dischi - distribuzione Artist First). Il brano, scritto insieme a Emiliano Bassi (anche suo produttore artistico), parla di un amore ormai finito e descrive in maniera didascalica alcuni momenti di vita vissuta.

«Il ghiaccio in bocca è la mia confessione più intima. Un viaggio fra ricordi che ho provato a nascondere anche un po' a me stesso. Il primo provino di questa canzone nasce come uno sfogo: avevo appena chiuso una relazione, e con questa canzone volevo liberarmi di un po' di cose. A distanza di tempo ho riascoltato il primo provino e la mia prospettiva è cambiata totalmente: quelle sensazioni, quei ricordi e quelle emozioni meritavano di essere raccontate. Allora ci ho messo dentro un sacco di nostalgia e qualche piccolo segreto. Oggi, alla protagonista della canzone, direi: non ti ho mai detto tutto questo ma spero che ascoltando questa canzone un pizzico di nostalgia possa venire anche a te, in fondo l'abbiamo vissuta insieme».

Anche in questo brano, Felice si conferma molto a suo agio nel descrivere situazioni sentimentali condite da un'atmosfera malinconica e di nostalgia che rievocano ricordi e momenti di passione e di vita vissuta all'interno del quale chiunque può ritrovarsi. L'arrangiamento esalta l'emotività che Felice vuole esprimere soprattutto nel ritornello, dove un susseguirsi di emozioni incalzato da un crescendo orchestrale esaltano la malinconia, appunto, e la liberazione nell'esternare finalmente quelle frasi alla sua tanto amata.

Il cantautore Felice nasce e cresce a Poggiomarino, un piccolo paese in provincia di Napoli. A 8 anni scopre per la prima volta lo strumento che lo avvicina al mondo della musica: un pianoforte. Dopo alcuni anni di studio da autodidatta inizia a suonare le prime cover strumentali e apre un canale Youtube dove carica tutti i suoi video. Pian piano, però, capisce che il bisogno di far conoscere la sua arte non poteva fermarsi al solo suono dello strumento, così inizia ad usare la sua voce all'interno delle sue composizioni ed esibizioni online. Il suo canale cresce sempre di più attirando sempre più pubblico che si appassiona ai suoi video. Arriva a più di 3.500 iscritti e contemporaneamente cresce anche il suo profilo Instagram. La passione esplode definitivamente in Felice; così inizia un percorso di scrittura che lo porta a creare le sue prime canzoni da cantautore.

Nel 2019 partecipa al talent show The Voice of Italy, e gareggia all'interno del Team Morgan. Il 17 Gennaio pubblica, per Fiero Dischi (distribuito Artist First), il suo primo singolo dal titolo “Le nostre litigate al mare” ottenendo un ottimo riscontro sugli streaming Spotify.