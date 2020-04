«Same»: l'isolamento raccontato nel nuovo brano del progetto IDEA, con radici salentine

È uscito a due anni di distanza dal primo Ep il nuovo brano del progetto IDEA, dal titolo 'Same'. Il brano anticipa il nuovo disco del progetto di musica elettronica del salentino Andrea Fiorito, ideato tra il 2012 e il 2013. 'Same', come racconta lo stesso Andrea, è stato composto in poche ore, durante i giorni di isolamento nella sua camera a Roma, dove vive per lavoro. «Sono a Roma per un breve periodo di lavoro - racconta - con lo stretto necessario per poter suonare: il computer, un paio di cuffie e un controller. Questo senso di semplicità ed essenzialità è quello che ho cercato di infondere nella composizione di una brano semplice, composto con pochissime tracce. Una sensazione che ho cercato di comunicare anche attraverso la foto di copertina che mostra la mia scrivania sgombra e la mia vista sul quartiere attraverso la tenda. Una metafora della sensazione di loop temporale che in molti stiamo provando in questo periodo di isolamento».

Dopo diversi anni di concerti come bassista in varie formazioni leccesi, Andrea Fiorito si avvicina alla produzione elettronica grazie alla frequentazione di corsi di computer music di Pierpaolo Leo. Continuerà poi gli studi di produzione musicale alla Nut Academy di Napoli e sound design all’università di Roma Tor Vergata. IDEA pesca da un vasto repertorio di ascolti, in particolar modo dalle sonorità di Air, Boards of Canada, Daft Punk, Kruder & Dorfmeister. Un aspetto importante delle sue produzioni è il concetto di soundscape e field recording, registrazione di ambienti sonori, suoni, voci e rumori dall’ambiente circostante usati poi all’interno dei brani. Il 7 maggio 2018 esce il suo primo ep IDEA contenente cinque tracce. L’ep, autoprodotto e realizzato nel suo home studio, rappresenta un riassunto dei passati due anni: affetti, viaggi, luoghi e noia urbana. All’interno dei brani anche un richiamo alla passione della musica dal vivo, espressa nel mix scelto tra drum machine e campioni di batterie acustiche.