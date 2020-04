«Andrà tutto bene», dal Gargano il brano del duo MikYami supporta una causa benefica

È online 'Andrà tutto bene', il nuovo singolo del duo MikYami, Michela Parisi, di San Marco in Lamis (FG) e Ylenia “Yami” Mangiacotti, di San Giovanni Rotondo (FG), che in questi giorni festeggiano il terzo anno di attività artistica. La penna delle cantautrici garganiche racconta la speranza in un momento così fragile e complicato, quello dell’emergenza Coronavirus. La canzone, nata in conferenza virtuale, è stata prodotta home-made con l’aiuto di Emanuele Sciarra, autore bresciano, che si è occupato degli arrangiamenti, mix e mastering. Nel videoclip un grande messaggio, forte e chiaro, interpretato dai bambini del Gargano e non solo, che hanno accolto con entusiasmo, insieme alle loro famiglie, l’invito a raccontare il proprio “Andrà tutto bene!”. La canzone supporta la raccolta fondi per l’emergenza Covid-19 per l’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo: qui il link per donare.