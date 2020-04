«Vorrei essere Con te», dal Salento la quarantena indie, tra ironia e giochi di parole

'Vorrei essere con te', considerando che dietro quel 'con te', si nasconde un gioco di parole con il cognome del premier Conte. È così che un gruppo di artisti salentini ha raccontato nel brano "Vorrei essere Con te - quarantine edition" la quarantena, in perfetto stile indie, in bilico tra malinconia e ironia. I protagonisti di questa operazione sono Salvo De Stradis, Ismaele De Stradis e Angelo De Matteis, con la partecipazione di Marilina De Stradis e del bassista Mino Indraccolo. Per il video, come accade in queste settimane per le produzioni di qualsiasi livello, i ragazzi hanno chiesto l'aiuto di fan e amici, intervenuti con filmati sui social, mostrando le loro mura domestiche. E il risultato è tutto da gustare.