Dal Salento i B.O.D. «Board of Directors» 'esordiscono' per Pasqua con la cover di «Mother» dei Pink Floyd

Il muro può isolare, può, in qualche modo, rappresentare una protezione, ma può e deve essere superato, per andare oltre e sperare e credere in un mondo migliore. Prendendo spunto dal testo di “Mother”, pezzo composto da Roger Waters e inserito nell'album “The Wall” (1979) dei Pink Floyd, nasce l’idea di una nuova band di musicisti salentini, i Board of Directors (BoD), tutti membri dell’associazione leccese Prog On. In attesa dei primi progetti musicali, e proprio in questi giorni a cavallo delle festività pasquali, il gruppo ha deciso di 'esordire', nonostante si tratti di musicisti con grandissima esperienza di palco, con la realizzazione di un video-cover, quella appunto di “Mother” dei Pink Floyd. Ovviamente ognuno da casa propria (nel rispetto delle normative ministeriali vigenti), le riprese sono state fatte singolarmente da ogni musicista con il proprio cellulare, e poi montate nella fase di realizzazione del video.

I BoD (Board of Directors) sono:

Mario Manfreda: lead vocals, electric guitar and acoustic 12 strings guitar

Francesco De Totaro: acoustic guitar, lead and backing vocals, editing audio-video

Gabriele Caniglia: lead vocals

Giuseppe Chiriatti: piano, Hammond organ and Mellotron

Mimmo Ragone: bass

Carlo Rainone: drums