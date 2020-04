«La Migración»: il pugliese Carlo Massarelli con la band El Temporal porta i suoni del Salento in tutto il mondo

Un'argentina, un italiano, un francese e un messicano della capitale, migrato al sud del suo Paese: sono i componenti della band El Temporal, attiva in Messico dal 2006, e tra loro c'è un pugliese doc., Carlo Massarelli, originario di Sava, nel Tarantino, ingegnere del suono e «ricercatore polistrumentista», che da anni vive all'estero e ha contribuito a far conoscere in tutto il mondo la pizzica e le musiche della sua terra d'origine. La band ha da poco pubblicato il videoclip del suo ultimo singolo, "La Migracion", in featuring con I Troll, estratto dall'album "Son migrante", del 2019. Abbiamo sfidato i chilometri e il fuso orario e ci siamo messi in contatto con Carlo dall'altra parte del mondo, per farci raccontare qualcosa in più su questo progetto.

Sul suo sito carlomassarelli.com si legge che la band El Temporal nasce dall'incontro di 'anime camminanti': vi sentite un po' migranti?

«Siamo tutti dei migranti! Il gruppo originale nasce nel 2006, e anche allora era una formazione composta in prevalenza da stranieri in territorio messicano. Il tema che ha dato il "concept" al disco, e che poi è stato scelto per il videoclip, è un brano originale di nostra composizione, ma ispirato a un genere folklorico del golfo del Messico, e racconta del nostro punto di vista sulla migrazione. Noi, a differenza del 99% dei migranti nel mondo, siamo privilegiati: siamo quelli che hanno potuto trasferirsi all'estero e fare ciò che volevano. Siamo quelli che vengono accolti a braccia aperte; non siamo andati incontro a tutte quelle terribili esperienze che invece prova chi attraversa mezzo continente africano o americano nella speranza di una vita migliore. A differenza loro, dei "migranti", noi siamo gli "emigrati". Il minimo che potevamo fare era mettere in musica questo messaggio di amore, libertà e umanità, per comunicare che la migrazione è naturale, esiste da sempre ed è un diritto inalienabile, e che fra noi emigrati e loro, i migranti, non c'è differenza. Quando qualcuno offende un migrante nel mondo, offende anche noi»

C'è tanta contaminazione in questi brani, di suoni e non solo: la musica può ancora abbattere pregiudizi e differenze, essere un collante fra i popoli?

«Assolutamente sì, la musica (e l'arte più in generale) è mille volte più potente di qualunque altro mezzo per comunicare un messaggio. Arriva e piace a tutti. La nostra musica, così come il nostro messaggio, parte dalla tradizione e unisce elementi differenti, presi in diverse parti del mondo, e li mette insieme. Il risultato è qualcosa di nuovo, coraggioso, estremamente emozionante»

Nel brano si sentono assonanze con la musica salentina... le sue radici pugliesi le sente ancora forti, nonostante viva all'estero da molto tempo?

«Certo. Il suono e lo stile della tradizione Pugliese si trova in tutto quello che faccio. Non posso evitarlo, è una di quelle cose che ti porti dietro per tutta la vita, come l'accento! Vivo fuori dalla mia regione da tanti anni ormai, e in qualche modo forse è proprio questo che mi spinge a continuare la mia personale ricerca sulle sonorità della mia terra e a integrarle in quello che faccio dall'altra parte del mondo»

Lei è un ingegnere del suono, ma è vero che si costruisce da solo gli strumenti?

«Ci provo. Suono parecchi strumenti e ci faccio personalmente la manutenzione, che a volte non è cosa da poco. Nel caso dei flauti popolari, qualche anno fa ho cominciato a costruirli. Paradossalmente ho cominciato a lavorare legno e canna palustre dopo aver realizzato un nuovo strumento musicale digitale come tesi di ingegneria! E così, dopo un modernismo estremo, sono tornato alle basi, ai materiali, all'origine delle cose»

Inevitabile un commento sulla situazione che stiamo vivendo: in Messico c'è preoccupazione per la pandemia?

«Mi trovo in Chiapas, a San Cristóbal de las casas. Qui, come nel resto del mondo, c'è preoccupazione per quello che sta succedendo, e ancora di più per quello che potrebbe succedere se le cose peggiorassero. Il Messico ha avuto fortuna in quanto il numero di contagi e di decessi sembra contenuto, nonostante le misure imposte dal governo non siano state affatto drastiche»

Il comparto dello spettacolo si è fermato praticamente del tutto: anche voi avete dovuto annullare dei progetti? Come pensa proseguirà il vostro cammino artistico?

«Come ci si aspettava, è quasi tutto annullato e bloccato fino a data da destinarsi. L'economia del turismo e della cultura è a pezzi, e ci resta solo da sperare che quest'incubo finisca presto, anche perché qui c'è parecchia gente che vive di questo. Non esistono redditi di disoccupazione o cittadinanza. Quello che possiamo fare concretamente è approfittare del tempo per non sprecarlo: io sto lavorando a un mio nuovo disco, sto seguendo lezioni on-line, sto sperimentando nuove tecniche per migliorare il mio lavoro, sto lavorando a distanza per sviluppare brani con artisti dall'altra parte del mondo. Tutte cose che normalmente non ho il tempo di fare. Quando tutto questo finirà, torneremo più forti di prima»

Le manca l'Italia, e in particolare la Puglia? Cosa le manca di più della sua terra d'origine?

«La Puglia, e più in generale l'Italia, mi mancano sempre. E ci sono momenti dell'anno in cui la nostalgia si fa sentire in modo ancora più forte. Il mio segreto per sentirmi a casa è quello di continuare a suonare»