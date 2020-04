La solitudine delle Isole Tremiti nel nuovo brano di Tony Joz

Un pezzo rap con tinte blues per raccontare la solitudine. Quella che, in questi giorni di coronavirus, può vivere uno dei gli isolani delle Tremiti. Laddove nei mesi invernali il significato di solitudine trova la sua massima espressione. Tony Joz è un cantante rap napoletano che, da anni, ha trovato rifugio sull'arcipelago diomedeo trovando linfa per la sua verve artistica. Qui compone, si emoziona e trasforma in musica le sue sensazioni.

Nasce con questi presupposti il pezzo "Miez o Mare": il pezzo fa parte di " 2019 Calma piatta", attesissimo nell'ambiente dell'underground. Edito per Deep Sound Records, il nuovo disco si presenta come un album fresco e vivace. Di natura prettamente rap nel suo significato più puro, come ci si aspetta da un Tony Joz in ottima forma sia per quanto riguarda le liriche sia per il flow, questo lavoro è il terzo album solista del rapper che sembra essere un fiume in piena in quanto a creatività e produttività. Tutto merito delle Tremiti dove ha trovato la necessaria creatività.

Chi prova a dare una chiave di lettura al suo io musicale è proprio Tony Joz, ormai tremitese doc senza tradire la sua origine partenopea. "Un video fatto in fretta e furia ma che rende l'idea di cosa significhi l'isolamento alla Tremiti in questo momento di coronavirus – confida l'artista -, il dover rinunciare al paradiso fuori casa. Voglio dedicare questo video a tutte le persone che attualmente sono lontane dalle Isole Tremiti e sperano di poterci ritornare il prima possibile dopo questa emergenza. Questo pezzo parla di quello che ho conosciuto e amato, della mia nuova casa e delle lezioni che mi ha dato il mare". Una produzione di Daniele Cheinain Streetsy, riprese di Andrea Vaira. Ascoltarlo è come proiettarsi in una dimensione al di fuori dal quotidiano.

Nel disco sono presenti partecipazioni dal panorama hip hop nazionale: Ale Zin, Dj Creeterio, Donix, La Famiglia, e dopo 20 anni dall’ultima volta, i Quinto Elemento (Domasan, dj Drako, dj 2Phast, Ekspo & Tony Joz) sulla traccia “Primo Funk”.

Per le produzioni: Breakstarr, Dj Uncino, Gransta MSV, K9, O’LuWong e Speaker Cenzou. Miez o' Mare e' uno stimolo ad isolarsi per una buona causa ,in questo periodo in cui si è costretti all'isolamento. "Ancora uno sforzo e torneremo a fare il bagno nelle acque di questo paradiso del Gargano che sono le isole Tremiti", conclude Tony Joz.