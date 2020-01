«Chica Linda», nel video del rapper pugliese Prynce Niko c'è Mercedesz Henger

Boom di visualizzazioni per il videoclip del singolo d'esordio 'Chica Linda' del rapper pugliese Prynce Niko, rivelazione del panorama trap italiano. Chica Linda racconta una piccola parte della mia vita - spiega. Girato a Canosa di Puglia, il video mostra il rapper mentre racconta “delle difficoltà che si possono incontrare in una relazione, come essere indotti in tentazione e ritornare sui propri passi esattamente dove dice il cuore perché è lì che è racchiuso tutto”.

Protagonista delle immagini è la bellissima showgirl e modella Mercedesz Henger. ''È stato 'amore a prima vista con lei' - racconta il rapper. Racchiude il prototipo della donna ideale e non solo per la sua bellezza e per la sua simpatia, ma anche per l'eleganza e il sorriso travolgente. È stato bello lavorare con Mercedesz, ci siamo divertiti molto sul set. Ho visto in lei quel briciolo di pepe che mi ha incuriosito''.

Il brano, pubblicato per l'etichetta discografica Alba Agency, porta la firma di Pino Temporale con la produzione di Tempoxso. Il videoclip è stato girato dal regista Danilo Granata.