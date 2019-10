Pathetic Loser Strategy: l'amicizia tra quattro salentini sparsi per l'Italia suggellata dalla musica

Sono un commercialista, un carabiniere, un ingegnere informatico e un commerciante di strumenti musicali, tutti salentini e tutti con la passione delle sette note: i chitarristi Marco Eric Manico e Ryan Ridit, il cantante Paolo Taurino e il bassista Paolo Preite, uniti da una grande amicizia, hanno pubblicato su YouTube il video brano "Pathetic Loser Strategy", composto da Manico con la collaborazione degli altri componenti.

Un legame suggellato dalla musica: Marco Eric Manico, classe '71, dottore commercialista, vive a Lecce e a 15 anni ha cominciato a suonare la chitarra (colleziona anche chitarre elettriche), prevalentemente in formazioni hard rock e heavy metal. All'età di 19 anni nei circuiti live salentini dei primi anni '90, tra centri sociali e rassegne per band emergenti, conosce Paolo Taurino, con cui c'è stato immediato feeling. Paolo, classe '73, carabiniere, oggi vive a Piacenza, ma già a 17 anni aveva cominciato a cantare dal vivo, e a distanza di 30 anni e quasi mille chilometri lui e Marco si sono ritrovati a collaborare musicalmente, abbracciando una passione comune.

Marco, poi, intorno ai 30 anni ha conosciuto Paolo Preite, trovandosi a suonare nella sua stessa cover band. Paolo, classe '77, bassista e ingegnere informatico, oggi vive a Roma: suona da quando era ragazzino, appassionato di ogni forma di musica, ha scritto anche libri di Teoria Musicale. L'ultimo incontro, infine, è stato quello con Ryan Ridit, classe 1987: Marco, appena uscito dal lavoro in giacca e cravatta, entrò nel negozio dove ancora oggi lavora Ryan, che ha capelli lunghissimi, jeans aderenti, borchie. I due si guardarono, Marco gli chiese di provare una chitarra, e gli dimostrò che "l'abito non fa il monaco". Da quel momento Marco e Ryan, che suona dal vivo dall'età di 18 anni, militando in band di vario genere (è particolarmente affezionato alla musica anni '80), hanno cominciato a collaborare, senza mai smettere.

Tutti insieme hanno composto Pathetic Loser Strategy: il video è stato curato, editato e montato da Greta Marazia.