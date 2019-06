«Tandas para el dub»: con No Finger Nails la danza del tanghero incontra il dub

Esce oggi, venerdì 21 giugno, "Tandas para el dub", sesto lavoro in vinile del produttore salentino Andrea Presicce aka No Finger Nails. L'ep sarà distribuito, in digitale e vinile, da i-nity.com, marchio che diffonde reggae, roots e dub. I quattro brani (la title track, Good&intelligent, Beautiful Tango, Rise up) sono impreziositi dai featuring con il fisarmonicista DedoVibes e con le voci di MannaroMan, Tommy Evok e Verdiana Rondinone. Il video di Tandas Para el Dub è disponibile a questo link.

La tanda è un turno di danza in una milonga (un tipo di tango con un adattamento leggermente più veloce e dal ritmo molto più marcato), un gruppo di brani musicali, di solito tra i tre e i cinque, ritmicamente e stilisticamente omogenei, suonati ad ogni turno. Quando inizia una nuova tanda, i ballerini possono ascoltare l'inizio del primo brano e decidere di interpretarlo. Con questo progetto discografico No Finger Nails porta la tanda nel dub, cercando di creare una similitudine tra il mondo della danza del tanghero e le tipiche dub session in SoundSystem. Per i quattro brani il fisarmonicista Gianni De Donno aka DedoVibes ha adattato una tipica melodia milonga sul riddim dub steppa. E se la title track è interamente strumentale negli altri tre brani No Finger Nails incontra tre voci conosciute nel panorama reggae dub italiano e internazionale che, mantenendo il proprio stile e la loro provenienza, di fatto completano questa similitudine musicale.

In "Good&Intelligent" la voce è di MannaroMan aka Luca Santinelli, un dj/mc marchigiano membro del Double spliff Sound System. Il suo stile si contraddistingue come una fusione di rub a dub, raggamaffin e dj style dalle liriche veloci e serrate, fortemente influenzate dai djs early dancehall anni 80'. In "Rise Up" spazio a Tommy Evok, nuovo talento che accompagna con la sua voce produzioni italiane e session (DubZoic, Michael Exdous, e molti SoundSystem). Mc che esprime il suo cuore attraverso liriche toccanti nelle melodie e nei messaggi, dando a questa versione un tono e un'atmosfera molto diversa dalle altre, quasi a sottolineare l'intrisa passione per il "Sound System Culture". Infine la cantante materana Verdiana Rondinone è la protagonista di "Beatiful Tango", nel quale reinterpreta il testo di un brano di Hindi Zahra. La sua arte rispecchia l'evolversi degli stili del reggae e della musica dub. La sua è una vocazione innata, un viaggio in levare dettato dal cuore.

Sempre dal 21 giugno sul canale youtube di No Finger Nails (youtube.com/nofingernailshome) sarà anche disponibile il videoclip della titletrack "Tandas para el dub", firmato dal regista e montatore Michele Alberto Chironi in collaborazione con il fotografo Antonio Leo. La copertina del vinile è affidata ad Alessandro Cataldi aka Jericho, artista eclettico e surreale, sassofonista del duo pugliese Brotherz, con il quale No finger nails aveva collaborato nel suo vinile "Mash it Up".

Tracklist

1 - Good & Intelligent ft. Mannaroman

2 - Beatiful Tango ft. Verdiana

3 - Tanda para el Dub ft. DedoVibes

4 - Rise Up ft. Tommy Evock

Production - No finger Nails

Mixing - Andrea Presicce (Nfn Studio - Cavallino, Le)

Master - Luca de Biase (B4S Studio - Alberobello, Ba)

Recording Accordion - Antonio De Marianis (Cascina Dema - Martano, Le)

Distributed - I-Nity.com (Digital/12" Vinyl)