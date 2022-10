Halloween, secondo voi è giusto celebrare questa festa in Italia?

Halloween sì o halloween no: è questo il dilemma. La notte delle streghe si avvicina, ma non tutti gli italiani festeggeranno la tipica festività americana che genera in Italia un giro d’ affari da 300 milioni di euro. Si tratta (lo ricordiamo) di una festività di origine celtica, portata al massimo del suo splendore dalla cultura americana che l'ha esportata in tutto il mondo, ma che poco ha a che vedere con la tradizione italiana e cattolica, per questo Halloween è osteggiata da molti che preferiscono boicottarla e non trasmettere questa usanza alle nuove generazioni.

E voi, cosa ne pensate? Ritenete sia giusto festeggiare questa ricorrenza? O pensate si tratti di una festività interamente commerciale, utile solo per far girare un po' l'economia e il merchandising legato a zucche, mostri e fantasmi? Diteci la vostra rispondendo al sondaggio e spiegateci il perché inviandoci una mail a redazione.internet@gazzettamezzogiorno.it