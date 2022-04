Covid e sesso, com'è cambiata la vita dei pugliesi e dei lucani dopo la pandemia?

Covid e sesso, com'è cambiata la vita sessuale dei pugliesi e dei lucani con l'arrivo della pandemia? In base agli ultimi dati raccolti e pubblicati dal quotidiano Financial Times, nel 2021 il 32% delle donne italiane ha dichiarato di non aver avuto rapporti sessuali nei 12 mesi precedenti. Partendo da questo dato vi chiediamo se e come sono cambiate le vostre abitudini sessuali negli ultimi due anni. Fate più o meno sesso rispetto a prima? E se sì come è cambiato il vostro approccio con il partner? In altre parole vi chiediamo di rispondere al seguente quesito:

Qual è stato l'andamento della vostra vita sessuale durante i primi due anni di pandemia?

Rispondete al nostro sondaggio, oppure scriveteci una mail a unpostoalcuore@gazzettamezzogiorno.it Siamo pronti ad accogliere i vostri spunti, le vostre storie e le vostre segnalazioni.