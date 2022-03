Tempi post moderni: cosa mette più in crisi la vita di coppia? Rispondi al sondaggio

La pandemia ha accentuato acredini sopite o problemi irrisolti tra le coppie. La convivenza forzata ha messo in luce una serie di questioni rimaste in sospeso. Con questo sondaggio vi chiediamo, secondo voi, cosa mette più in crisi la vita di coppia?

- L'infedeltà

- L'assenza di dialogo

- La precarietà della vita quotidiana

- L'individualismo

Sono solo quattro opzioni: con un click potete segnalarci la vostra preferenza. Ma se avete altro da aggiungere o segnalare potete scrivere direttamente alla nostra rubrica «Un posto al cuore» a questo indirizzo email: unpostoalcuore@gazzettamezzogiorno.it .

Qui troverete uno spazio per metterci in ascolto delle vostre storie, dei dubbi e gli interrogativi che assediano le vostre questioni personali, di lavoro, di vita; e per voi, ritrovare il gusto di un dialogo reale, o quasi. Come fosse tutto nuovo. Diteci la vostra.