L'ospedale in Fiera va chiuso? Diteci la vostra opinione

Bari - Lo stato d'emergenza proclamato dal governo per il Covid terminerà il 31 luglio. Entro quel giorno (a meno di possibili proroghe) l'ospedale «grandi emergenze» della Fiera del Levante di Bari dovrà essere smantellato, in quanto non è dotato di autorizzazioni poiché realizzato sulla base delle deroghe di protezione civile.

La realizzazione dell'ospedale è costata fino ad ora 25 milioni di euro (rispetto agli 8,46 previsti a base di gara). Va detto che senza i 152 letti allestiti nei tre padiglioni, la Puglia sarebbe andata in crisi nella gestione della terza fase della pandemia: quei posti sono stati la valvola di sfogo che ha consentito di reggere l'urto dei ricoveri in Terapia intensiva.

I lavori sono stati effettuati in 45 giorni, grazie alla dichiarazione di «interesse pubblico» che ha consentito di sfruttare una norma del marzo 2020 pensata proprio per favorire la costruzione di ospedali temporanei. Ma ora, passata la fase acuta, la possibilità di sfruttare quelle deroghe contenute nei decreti del governo Conte viene meno. E dunque, se vuole mantenere in piedi l'ospedale, la Regione dovrebbe ottenere il permesso a costruire, difficile tuttavia da ottenere perché la destinazione urbanistica della Fiera del Levante non è conforme.

Ecco perché, fin da gennaio, il Comune di Bari ha avvertito la Regione che a emergenza finita bisognerà smantellare tutto. Altrimenti l’ospedale diventerà un’opera abusiva.

