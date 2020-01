Ripartono i saldi di metà stagione: cosa faresti per cambiare le regole?

Dal 4 gennaio 2020 anche in Puglia come ogni anno arrivano i saldi di metà stagione. Tutti sono pronti all'«assalto» dei negozi, fisici e online, cercando l'affare o l'occasione. Ma a prescindere dai consigli per gli acquisti in sicurezza, come quello di conservare sempre lo scontrino o diffidare dagli sconti superiori al 50%, siete d'accordo con le modalità con cui vengono proposti gli sconti? Meglio concentrare i saldi nei soliti periodi, a gennaio e a luglio, oppure in un futuro si potrebbe sperare in una maggiore autonomia dei singoli negozianti o delle catene, per consentire loro di 'aumentare' i giorni in cui abbassare i prezzi? Ecco il nostro sondaggio