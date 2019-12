Nutella Biscuits, quale sarà il loro destino?

Sono in assoluto la 'moda' del momento, un fenomeno che sta raggiungendo numeri incredibili e che sta facendo impazzire tutti, i consumatori in primis: Nutella Biscuits, i biscotti 'ripieni' della famosa crema al cacao e alle nocciole. Introvabili sugli scaffali, buonissimi per chi li ha assaggiati, mentre lo stabilimento Ferrero di Balvano, nel Potentino, si procura un nuovo 'farcitore' per accelerare la produzione, ci si chiede quale sarà il loro destino. Diventeranno un prodotto irrinunciabile, al pari di 'mamma Nutella', o si tratta di una moda del momento? Rispondi al nostro sondaggio