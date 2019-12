Il caso orecchiette di Bari vecchia, quale soluzione proporresti?

Le orecchiette di Bari vecchia sono diventate un caso planetario. La vicenda della pasta tipica fatta in casa preparata nei bassi del centro storico e finita nel vortice di alcuni controlli delle forze dell'ordine ha fatto il giro del mondo finendo addirittura sulle colonne del New Yortk Times.

Quei bassi meta di personaggi internazionali del mondo politico, dello spettacolo e del jet set, improvvisamente si trasformano in possibile luogo in cui non si rispettano le regole.

Il punto è: il titolare di un pubblico esercizio è tenuto a rispettare tutta una serie di norme in materia di sicurezza alimentare e tracciabilità. Le stesse regole si devono applicare anche alle signore di Bari vecchia che preparano le "strascinati" vendendole ai turisti come souvenir simbolo della tradizione gastronomica della nostra terra?

Quale di queste soluzioni proporresti?

Clicca su una delle seguenti riposte