POTENZA - In arrivo un nuovo stadio a Potenza? Ai posteri l'ardua sentenza. A far scoccare la scintilla ci ha pensato il sindaco della città Mario Guarente che rispondendo hai giornalisti ha parlato del problema "stadio" che tanto sta a cuore alla società del Potenza, ai tifosi e sotto certi aspetti a tutta la città. (Foto Tony Vece)

La vecchia amministrazione è stata impegnata ad investire più di due milioni in tre anni per rendere il Viviani (l'attuale stadio) idoneo al campionato di serie C.

I successi sportivi della società Potenza calcio si sono succeduti un anno dopo l’altro e il Comune non ha avuto il tempo di porre in essere alcun progetto alternativo alla ristrutturazione del Viviani.

Il Sindaco Guarente, di fronte alle esigenze poste dalla Società Calcio Potenza, assicura che il Comune si farà carico del problema: l’orientamento è di costruire un nuovo stadio lasciando il Viviani alle squadre giovanili.

Ma ora scatta il dilemma: dove costruirlo?

Rispondete al nostro sondaggio e diteci la vostra con un click:

Un nuovo stadio a Potenza. Dove vorresti che fosse realizzato?



1. Dove si trova l'attuale Viviani

2. Nell'area ex Cip Zoo

3. In contrada Lavangone

4. A Piani del Mattino

5. Altra opzione