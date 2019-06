La programmazione dei film a Bari e provincia del giorno 7/06/2019

CINEMA BARI

ANCHECINEMA



Corso Italia 112, Bari - Tel 329/611.22.91



Programmazione non pervenuta



CIAKY MULTISALA

trav. I via Bitonto Aeroporto Palese, 5

Programmazione dal 6 al 13 giugno

Sala 1 Aladdin 16; 18.30 Polaroid 20.50; 22.35

Sala 2 Il traditore 16.15; 19; 21.45

Sala 3 X Men. Dark Phoenix 16.20; 18.45; 21.30



Sala 4 Pets 2. Vita da animali 17; 18.45 Aladdin 20.40

Sala 5 John Wick 3 16 A mano disarmata 18.30; 20.30; 22.30



Sala 6 Pets 2 16; 18; 20; 22

Sala 7 Godzilla 2 16.15; 18.45; 21.45

Sala 8 Rocketman 16.30 Aladdin 19; 21.30

Sala 9 Avengers Endgame 17 Rocketman 20.20; 22.25

ESEDRA

Largo mons. Curi 17 - Tel. 080/553.77.60 - 6,00 intero; 5,00 ridotto ; 4,50 mer 6,50 sab-dom-festivi

Il grande spirito 18.30 - Quel giorno d’estate 20.45

GALLERIA

Corso Italia 15/17, info 080/521.45.63 - 6,50; rid. 5,00; lun./ven. 4,50 fino alle 18.30; merc. 4,50; univ. lun./ven. e sab. fino alle 18.30 2,00 - Prenot.: tel. 899030820; www.multicinemagalleria.it; sms 347/2440932; 080/521.45.63

Programmazione dal 7 al 9 giugno

Sala 1 Pets 2. Vita da animali 15.55; 17.45; 20.50; 22.40

Sala 2 Godzilla 2 16.05; 22.45 - Pets 2. Vita da animali 18.35 - A mano disarmata 20.35

Sala 3 Aladdin 16; 18.30; 21

Sala 4 Aladdin 17.20 - Rocketman 20.20; 22.40

Sala 5 X-Men: dark Phoenix 16; 18.15; 20.30; 22.45



Sala 6 Il traditore 15.50; 18; 21

Sala 7 Dolor y Gloria 15.50; 20.30 - Polaroid 18.40; 22.45

IL PICCOLO

Via Giannone 4, S. Spirito - Tel. 080/533.31.00 6,00; ridotto 4,50 - Opera 15; ridotto 12 - www.cinemapiccolo.it.

Riposo





UCI SHOWVILLE BARI

Traversa Conte Giusso, 9 (q.re Mungivacca) - Tel. 892.960; www.ucicinemas.it

Programmazione del 7 giugno

SALA 1 Aladdin 20 - Polaroid 22.50

SALA 2 Riservata

SALA 3 X Men. Dark Phoenix 17; 19.50; 22.30

SALA 4 Polaroid 16.35 - Godzilla 2 19.20; 22.15



SALA 5 Aladdin 16.15; 21.55 - Rocketman 19.05

SALA 6 Pets 2 17.15; 19.30; 21.45

SALA 7 Pets 2 16.45 - Il traditore 18.50; 22

SALA 8 Rocketman 17.30; 22.40 - A mano disarmata 20.15

NUOVO SPLENDOR - CIRCUITO «D’AUTORE»

Via Buccari 24 - Tel. 080/556.97.29.

Juliet, Naked -Tutta un’altra musica 17; 19; 21

ARENE PROVINCIA

MULTISALA VIGNOLA - CIRCUITO «D’AUTORE»

Viale Rimembranza 13 - tel. 080/424.99.10

Rocketman 21

CINEMA PROVINCIA

ALBEROBELLO

CINEMA TEATRO DEI TRULLI - CIRCUITO «D’AUTORE»

Via Ungaretti 26/A, tel. 080/2071760 - 335/302042 - prezzo unico 5,00; mercoledì 4,00,- www.cinemateatrodeitrulli.it

Pets 2 17.30; 19.30 Aladdin in 3D 21.30





ALTAMURA

GRANDE

Via Cappelle, tel. 080/3117705 - 6,00; rid. 4,50 - mercoledì 4,50 - giovedì ridotto donna 4.50

Sala 1 Pets 2 17; 19; 21.30

Sala 2 Il traditore 18.45; 21.30

MULTICINEMA TEATRO MANGIATORDI

Via E. Montale, tel. 080/3114575 - 6.00; rid. 4,50 lun. mar. gio. ven. sab. dom. festivi e prefestivi

Sala 1 Aladdin 17; 19.15; 21.30

Sala 2 Godzilla II 17; 21.30 Rocketman 19.15

BITONTO

COVIELLO

Via Repubblica 45 - 6,00; rid. 4,00 - Tel. 080/375.15.82.

Dolor Y Gloria 17; 19; 21

CASAMASSIMA

THE SPACE CINEMA

Parco comm.le Auchan - Info e prev. 892.111 (con sovrapprezzo); www.thespacecinema.it.

Programmazione del 7 giugno

SALA 1 Pets 2. Vita da animali 15.55 - Il traditore 18.15; 21.30

SALA 2 Aladdin 16.45 - A mano disarmata 19.40; 22.10

SALA 3 Pets 2. Vita da animali 17.30 - Polaroid 20; 22.20

SALA 4 Aladdin 18 - X Men. Dark Phoenix 21

SALA 5 Aladdin 16; 19; 21.50

SALA 6 Pets 2 16.30; 19.50; 21.10

SALA 7 Rocketman 16; 18.40; 21.20

SALA 8 Godzilla II 15.55; 18.10; 21.45

SALA 9 X Men. Dark Phoenix16.40; 19.20; 22

CASTELLANA GROTTE

MILLELUCI - CIRCUITO «D’AUTORE»

Via Marconi 58 - tel. 080/496.51.07. posto unico 6,00 - ridotto 5 - (mar e mer) 4,00 - Dolby digital



Il traditore 18.15; 21

CONVERSANO

CINETEATRO NORBA - CIRCUITO «D’AUTORE»

P.zza della Repubblica 10 - Tel. 080/495.95.47 - 6; rid. 4,50; univ. 2; mar. 4; giov. rass. 3; cin. per la pace 2,50 euro - Sala climatizzata

Sala 1 Pets 2. Vita da animali 18; 19.45; 21.30

Sala 2 Aladdin 17.20; 19.40; 21.45

Sala 3 Il traditore 18.45; 21.30

UCI CINEMAS GIOIA DEL COLLE

Via Federico Fellini, 80; info e prenot. 080.348.32.95 - www.sevencineplex.it

Programmazione del 7 giugno

SALA 1 Il traditore 17.30; 18.50; 22.05



SALA 2 Godzilla 2 16.20; 18.40; 21.25

SALA 3 Aladdin 16.30; 17.40; 19.10; 21.55

SALA 4 A mano disarmata 16.55; 20.30; 22.15

SALA 5 Polaroid 20.20; 22.40

SALA 6 Pets 2 16.45; 17.15; 19.30; 21.45

SALA 7 X Men 17; 19.50; 22.30

SALA 8 Rocketman 19

SALA 9 Rocketman 21.25

GRAVINA



SIDION

Via Bari 33 - Tel. 3472404121 - 6.00, rid. 5.00; 3.00 Progetto cinema

SALA 1 X Men. Dark Phoenix 17 (sab-dom); 19.15; 21.30

SALA 2 Aladdin 17 (sab-dom); 19.15 Rocketman 21.30

LOCOROTONDO

AUDITORIUM COMUNALE

Inf. Tel. 080/4313191; 337/832222 - posto unico 4 - ridotto 3

Riposo

MOLA

METROPOLIS - CIRCUITO «D’AUTORE»



Via Baracca - Tel. 080/471.30.38 - 6,00; rid. 5,00 ; 5,00 lun-mar-mer- giov - ven

Programmazione dal 6 al 12 giugno

SALA 1 X Men. Dark Phoenix 17.25; 19.35; 21.45



SALA 2 Aladdin 17.10; 19.30; 21.50

SALA 3 A mano disarmata 17.30; 19.30; 21.30

SALA 4 Godzilla 2 17 Rocketman 19.25; 21.40

MOLFETTA



CITTADELLA DEGLI ARTISTI



Via Bisceglie, 775 Info, prevendita e prenotazioni 339/5726593

Chiusura estiva

UCI MOLFETTA



(S.S. 16 bis uscita zona industriale - c/o Puglia Outlet Village - Molfetta (Ba); Info, prevendita e prenotazioni 892.960 (servizio con sovrapprezzo) oppure www.ucicinemas.it. 3 D.



Programmazione dal 6 al 9 giugno

SALA 1 A mano disarmata 16.15; 18.50; 21.15 Godzilla 0.05 (sab)

SALA 2 Pets 2. Vita da animali 14.30 (sab-dom); 16.45 X Men. Dark Phoenix (in o. v.) 19.10 (gio-mer) John Wick 3 19.10 (no gio-mer) Godzilla 22

SALA 3 Pets 2. Vita da animali 15 (sab-dom); 17.15; 19.30; 21.45 X Men. Dark Phoenix0.15 (sab)

SALA 4 Pets 2. Vita da animali 14 (in 3D sab-dom); 16; 18.15; 20.30 X Men. Dark Phoenix 22.30



SALA 5 X Men. Dark Phoenix 14.20 (sab-dom); 17; 19.50 Polaroid 22.45

SALA 6 A mano disarmata 14.05 (sab-dom) Aladdin 16.30; 20 Attenti a quelle due 22.50

SALA 7 Godzilla 16.05; 18.55 John Wick 3 21.50 Polaroid 0.40 (sab) Unfriend. Dark Web 22.30 (lun)

SALA 8 Polaroid 15.30 (sab-dom); 17.40; 20.10 Aladdin 22.20

SALA 9 X Men. Dark Phoenix 16.20 (in 3d); 21.30 Dolor Y Gloria 19 Aladdin 0.10 (sab)

SALA 10 Il traditore 15.10 (sab-dom); 18.25; 21.55

SALA 11 Rocketman 16.25; 19.15; 22.15

SALA 12 Aladdin 15.20 (sab-dom); 18.35 Godzilla 21.20 Unfriend. Dark Web 0.45 (sab)

MONOPOLI

RED CARPET CINEMA

Via Baione (zona industriale)

Programmazione dal 6 al 12 giugno

SALA 1 Pets 2 17.10 Il traditore 19.10 Rocketman 22.10

SALA 2 Aladdin 17; 19.30; 22

SALA 3 Aladdin 18 Polaroid 18; 20.30; 22.30

SALA 4 Rocketman 17 Godzilla 19.20 Il traditore 22



SALA 5 Il traditore 17 Rocketman 19.50 Gadzilla 22.20

SALA 6 Pets 2 18 A mano disarmata 20; 22.10

SALA 7 Godzilla 2 17 Pets 2 19.30; 21.30

SALA 8 X men - Dark Phoenix 17; 19.30; 22

VITTORIA

Via Rattazzi, 98

Rocketman 17.30 Quel giorno d’estate 19.30; 21.15

MULTISALA VIGNOLA - CIRCUITO «D’AUTORE»

Viale Rimembranza 13 - tel. 080/424.99.10; « 6,00; mer. 4,00; cineclub 4,00; rid. 4,50 - Ticket univ. 2,00. Sala climatizzata

Sala 1 Pets 2 18.30; 20.15; 22



Sala 2 Godzilla II 18 A mano disarmata 20; 22

Sala 3 Il traditore 19.30; 22



Sala 4 Rocketman 21

PUTIGNANO

MARGHERITA

Via Cappuccini 28 - Tel. 080/405.59.79 - 5,50; rid. 4,00.

Sala 1 Pets 2 18; 19.30

Sala 2 Il traditore 18.30 - Pets 2 21.30

SANTERAMO

PIXEL MULTICINEMA - CIRCUITO «D’AUTORE»

Via Stazione 49 - Tel. 080/302.23.03 - Lun-mar-giov - ven non festivi 4.50; Rid. non festivi 4.50; sab-dom festivi e prefestivi 6.00; spettacoli notturni del sabato 3.50

Programmazione dal 6 al 12 giugno

SALA 1 Rocketman 17 X Men. Dark Phoenix 19.30; 21.50

SALA 2 Pets 2 17.10; 19.05; 21.05

SALA 3 Aladdin 18.05; 20.45

SALA 4 Il traditore 18.35; 21.30

TERLIZZI

PICCOLO GARZIA - CIRCUITO «D’AUTORE»

L.go Don P. Pappagallo 13, tel. 080/2463038; 6,00 (intero), 5,00 (ridotto) ven. sab. dom. festivi e pref.; ridotto

Aladdin 19; 21.15