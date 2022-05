Cernic, la leggenda senza tempo: «Appendo al chiodo le ginocchiere»

Recitare il rosario trionfale di Matej Černič, italianissimo di Gorizia, è come scrivere il quaderno d’emancipazione della pallavolo che ha traguardato il Millennio. Il campione azzurro venuto da Freddo ha trotterellato lungo lo Stivale italico, zompettando spesso nell’Europa di cifra pallavollistica, schiacciando per 27 anni. Ma, soprattutto, lasciando di sé non solo il ricordo di un fuoriclasse, piuttosto quello di uno che non avrebbe mai e poi mai ceduto alla pinguedine. E così è stato: ha appena annunciato il ritiro, alla «tenera» età di 43 anni.

Record di longevità sportiva o no, quel che è certo è che il friuliano divenuto pugliese per amore (la moglie è di Martina Franca) è una leggenda senza tempo: esordio in A1 a vent’anni (1998) a Bologna, un campionato e una supercoppa greca (Iraklis Salonicco, 2005/2005), un campionato russo (Dinamo Mosca, 2007/2008), una supercoppa turca (Fenerbahçe 2012/2013), due Coppe Cev con Modena (2003/2004) e Fakel (2006/2007) e una Challenge Cup con Perugia (2009/2010). E in maglia azzurra indossata per più di dieci anni s’è incollato per due volte l’oro degli Europei (2003 e 2005), l’argento olimpico (Atene 2004), l’argento ai Mondiali del 2003 e il bronzo e l’argento nella World League (2003 e 2004). Scusate se è poco. E quando il fisico gli chiedeva di sfuggire alla centrifuga tattica della nuova pallavolo, è sceso di categoria abbracciando la Puglia da Ottaviano a Gioia, da Bari a Grottaglie, sorprendendo e stupendo.

Matej, il suo corpo sportivo cutodisce un passaggio di civiltà: dalla pallavolo del cambio palla, a quella del rally point system. A parte lo spettacolo, qual altro impatto rivoluzionario ha avuto l’assegnazione del punteggio ad ogni servizio?

«È aumentato lo spettacolo, certo, ma la cosa più importanate è che è diventata fondamentale la gestione dell’errore, non ti puoi permettere di sbagliare»

Vivai, talenti da coltivare. Parole desuete rispetto a topplayer e sponsor, non trova?

«Quando io ho cominciato in A trovai la junior league. Ogni società aveva un settore giovanile che faceva un campionato parallelo. S’investiva di più sui giovani. La cosa è continuata per qualche hanno, poi c’è stato un rallentamento e il vuoto. Non si è più investito molto, e si è cercato tanto all’estero. Penso sia stato questo l’errore più grande. La nazionale ha sofferto. Poi con l’invenzione del Club Italia le cose sono migliorate. Consideri che l’ultima vittoria all’Europeo fu nel 2005, con me in campo. Abbiamo dovuto aspettare la crescita del Club Italia. Oggi di giovani ne abbiamo e ci hanno portato di nuovo sul tetto di Europa e adesso i grandi club hanno società satellite. Sono fiducioso perché vedo il movimento in crescita»

Quanta Puglia c’è e quanta pallavolo ci sarà nella seconda vita della Leggenda Schiacciante?

«Vivo a Francavilla Fontana con mia moglie, l’ho conosciuta quando giocavo a Martina. Ho giocato ad Ottaviano, Alessano, a Bari. Ho girato tanto in questa regione. Sono un pugliese acquisito, il mio futuro è qui. È chiaro che dopo 25 anni di pallavolo ad alto livello, di esperienza ne ho accumulata tanta. Ed è per questo che spero di rimanere in questo ambiente. Non mi dispiacerebbe dare un contributo a qualche società magari nel far crescere i giovani. Sarebbe un peccato chiudere il mio bagaglio enorme nell’armadio. La Puglia è sempre stata la culla di tanti giocatori. Di realtà ce ne sono e sempre ce ne saranno. Quello che mi dispiace è che vanno e vengono. Servirebbe un bel progetto per dare continuità. I tifosi pugliesi lo meritano».