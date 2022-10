«La fidanzata di mio figlio: bella e brava, ma lui è pigro»

Buongiorno Lisa, mio figlio ha ventisei anni e per la prima volta qualche mese fa ci ha portato a conoscere la fidanzata. Io e il padre durante tutto il pranzo ci guardavamo allibiti, ma molto contenti: dove era andato a scovarla, una ragazza così fantastica? È molto bella e bravissima: coetanea di nostro figlio ma già laureata, tra poco incomincia una specializzazione e ha ottime possibilità di lavorare appena finita quella.

Mio figlio vive ancora con noi, ha una lunga lista di esami ancora da dare e fa ogni cosa come è lui: in modo pigro, lento, senza mai mostrare passione. Sia io che mio marito abbiamo avuto la sensazione che la ragazza gli voglia bene per davvero, ma da quando l’ho conosciuta mi ritrovo a temere che con il tempo lei si possa stancare. Non vorrei avere questa preoccupazione, che sento invadente, ansiosa, inappropriata, eppure mi viene spesso alla mente.

Mariagrazia

Cara Mariagrazia, quando entriamo nella condizione mentale della preoccupazione, nulla sembra potercene distogliere. Lei (e nemmeno suo marito, a quanto pare) non è riuscita a far vincere la sua contentezza, a farla prevalere. I timori hanno preso il sopravvento. Non è bellissimo che suo figlio si sia innamorato, e di una ragazza (una persona) che sia a lei che a suo marito è parsa tanto soave e trascinante, fuori e dentro? Se davvero suo figlio è pigro e passivo come lei lo descrive, non c’è forse da augurarsi che questa ragazza tanto dinamica e intraprendente sappia condurlo con sé, verso sé, verso uno stile di vita più efficace, realizzativo, ambizioso, grintoso?

Leggo tra le righe della sua lettera una sfiducia di fondo verso le possibilità di evoluzione di suo figlio. Ma i figli non solo non sono nostro possesso (lo ha scritto magnificamente e in forma definitiva il poeta Kalhil Gibran); anche, sono portatori di evoluzioni potenziali che a noi sfuggono molte volte del tutto.

Se questa luminosa fanciulla si è innamorata lei anche di lui, e tutto del suo breve racconto porterebbe a crederlo, significa che cose bellissime sono in suo figlio, emanano da lui.

Certamente come madre è la prima a saperlo, e forse sarebbe più bello fosse questo pensiero “positivo”, orgoglioso di fierezza di madre, a lambirla per primo e per primo affacciarlesi alla mente.

Altra cosa: gli effetti degli amori, e dei primi amori di più ancora, sanno essere dirompenti. Insomma, c’è da pensare con molto ottimismo e molta fiducia al futuro di questo innamoramento dei due ragazzi.

C’è da saper inchinarsi a esiti sconosciuti delle vite dei nostri figli, esiti che non è in nostro possesso saper prevedere o minimamente conformare nel pensiero. Può darsi che la ragazza con la forza del suo sentimento riesca a spronare e galvanizzare suo figlio, che lo conduca lungo un cammino di maggiore autostima, affermazione, realizzazione. Così come può darsi che lui, con quella che lei chiama «pigrizia», e che può voler dire semplicemente un’attitudine rilassata e non precipitosa o affannosa nei confronti della vita, raddolcisca l’iperattività di questa ragazza. Che la ammansisca, e con la calma la protegga, che lui anche le faccia un gran bene. Oppure può essere che, come lei da madre teme, data la differenza dei loro caratteri e personalità a un certo momento i ragazzi si lascino; ma come che sia, il loro innamoramento avrà lasciato una traccia benefica in entrambi, in suo figlio perlomeno. Insomma, possono succedere cose molto belle, oltre alle preoccupazioni in negativo cui il suo pensiero si è subito rivolto.

Parafrasando e riscrivendo un noto modo di dire, dei nostri figli “a pensar bene non si sbaglia mai”. C’è da riflettere sul perché la preoccupazione prenda facilmente il sopravvento per lei pensando a suo figlio. Se lo chieda, e intanto si rallegri dell’incontro sentimentale che lui ha avuto la fortuna di fare e che con generosità ha voluto condividere con voi genitori. Direi che è solo bellezza, al momento. E la bellezza va fermata, non trattenuta, né lasciata andare, ma fermata, e apprezzata, e celebrata. Se corriamo in avanti con i pensieri, è perché qualcosa dei nostri pensieri è stanco, o ammaccato. Si distenda, si rallegri, insieme a suo marito coltivi pensieri fiduciosi sulle grandi possibilità di vostro figlio (anche le possibilità più nascoste, e a voi ignote). L’amore è un dono comunque, il suo irrompere è un evento prodigioso e bellissimo. Nel caso dei primi amori poi, un dono moltiplicato. Lasci fuori affannose previsioni sul dopo, e in cuor suo festeggi con suo figlio la lieta novella che si è innamorato, e di una bella e bravissima ragazza per di più. Che meraviglia.