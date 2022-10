Nella «Siccità» dei sentimenti

Se qualcuno ha visto il film di Paolo Virzì Siccità, avrà visto un personaggio femminile un po’ caricaturale. Una donna figlia di un imprenditore importante e molto ricco, che prima è goffa e timida, poi via via acquista maggiore sicurezza.

Riesce a tenere un discorso pubblico e a comunicare idee molto innovative per l’impresa di famiglia, poi diventandone una manager rappresentante sempre più brillante e importante. Una donna non bella e non sicura di sé, piena di ferite «psicologiche», ma che attraverso il successo e la riuscita nel lavoro riesce a costruire un personaggio di facciata che le dà sicurezza. La sua fragilità ugualmente resta lì e la impedisce, una ferita aperta, sotto gli occhi di tutti e per primo del suo stesso sguardo.

La donna non è amata dal marito né dal figlio, con entrambi ha rapporti tesissimi e gelidi. Addirittura, in una scena al limite dell’inverosimile o del tragico/grottesco, per sfregio va a defecare sulla barca di lusso dove si trova il figlio. Dopodiché, tornata in macchina, si sfoga con la sua guardia del corpo lamentando i suoi cattivi rapporti con «il maschile» e riferendo i pareri del suo terapeuta.

Il termine «caricatura» ha un’etimologia che riguarda il «caricare»: si esagera un carattere per mostrarne l’elemento più lampante e anche il più ridicolo, ma anche, lo si appesantisce di interpretazioni non sempre debite.

Che senso ha, mi sono chiesta a visione del film terminata, questa donna in difficoltà con «il maschile»? Qual è la funzione del personaggio in una vicenda corale di un film che oscilla talvolta con troppa furbizia tra la commedia e la distopia apocalittica?

Non si rischia, inventando personaggi tanto esagerati («caricati»), di elaborare con troppa superficialità certe dinamiche del presente, in qualche modo fomentando delle letture approssimative e tutto sommato un po’ sciocche della questione di genere?

La donna riuscita nel lavoro ma piena di frustrazione sul versante dei sentimenti, dell’affettività o dell’eros è quello anche, come altri, uno stereotipo che andrebbe considerato con attenzione, evitando di correre il rischio di costruire «macchiette» fuorvianti. Perché se le caricature hanno un senso, una funzione anche artistica oltre che divulgativa, le macchiette invece rischiano di appiattire le cose, generare malintesi, alimentare pregiudizi.

Anche perché quando la messa in ridicolo è esagerata, troppo spinta, quel che dovrebbe far ridere invece inquieta un po’ e un po’ preoccupa, raccontando un’interpretazione superficiale e troppo sbrigativa di questioni delicate e profonde come quella dei due archetipi, il maschile e il femminile, del loro comprendersi, reciproco integrarsi, dialogare. Immaginiamo la stessa figura inventata dagli sceneggiatori di Virzì al contrario: un uomo insicuro e pieno di frustrazioni che in ogni modo cerca di risolversi nel lavoro ma che nel fondo è impigliato nella sconfitta perenne del suo rapporto con il «femminile». Sarebbe altrettanto difficile da raccontare, e scivoloso e ambizioso potere raccontarlo in maniera grossolana.

Anche l’umorismo è un lavoro di fino, bisogna riflettere e trovare percorsi per evitare i luoghi comuni perché forse più ancora della serietà, l’umorismo rigetta i luoghi comuni. Nella vicenda del film, la stessa donna finisce uccisa dalla sua guardia del corpo, un uomo insicuro e allo sbando che l’ammazza per soldi e per disperazione. Anche quella soluzione narrativa mi è parsa triviale, più ancora una visione superficiale e macchiettistica di quella figura di donna.

Di «maschile» e «femminile» sentiamo parlare di continuo, sono categorie che ci raccontano, che giustamente vengono ridiscusse interpellandoci in modi sempre nuovi. Ma attenzione a non creare stereotipi che rischiano di danneggiare il poco che sulla questione di genere si è saputo conquistare in questi anni in termini di ampiezza di vedute, di intelligenza, di fedeltà a quella cosa complicata e bellissima che è la vita dei sessi, tra i due sessi.