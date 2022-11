Dl rave: Bongiorno, miglioreremo il testo senza stravolgerlo

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - "Questo testo colma un vuoto legislativo. Quindi molte critiche sono infondate, ma lo miglioreremo. Ci saranno degli interventi di natura tecnica per perfezionarlo senza stravolgerlo". Lo ha detto la presidente della commissione Giustizia del Senato, Giulia Bongiorno, relatrice del decreto contro i rave party, al termine dell'ufficio di presidenza per decidere il calendario dei lavori. Da giovedì prossimo si comincerà con le audizioni. I componenti della commissione avranno tempo fino alle 20 di oggi per indicare i nomi di chi vogliono audire. (ANSA).