Meloni a Erdogan, avanti determinati contro terrorismo

(ANSA) - BALI, 15 NOV - Nel corso del colloquio con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso personalmente la sua vicinanza, e quella del governo, al popolo turco per il vile attentato terroristico in cui sono morti civili innocenti. I due leader hanno convenuto sulla necessità di proseguire con determinazione nella lotta comune contro il terrorismo. Lo comunica Palazzo Chigi in una nota. (ANSA).