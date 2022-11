Conte,via a gruppi territoriali 5S,rimbocchiamoci le maniche

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - "Oggi è un giorno importante per il M5s. Abbiamo appena pubblicato il regolamento per la nascita dei gruppi territoriali. Abbiamo bisogno di alimentare la nostra azione politica dal basso con le vostre idee e progetti. Adesso abbiamo lo strumento concreto: da oggi da un numero minimo di 30 persone potete iscrivervi, partirà l'istruttoria e avrete la possibilità di essere autorizzati come gruppo territoriale. Sarete le scintille che alimenteranno la nostra azione politica, la forza propulsiva, il cuore pulsante. Abbiamo bisogno di voi, rimbocchiamoci le maniche e partiamo tutti insieme". Così Giuseppe Conte in un video su Twitter. (ANSA).