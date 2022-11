Mattarella, cooperazione unica via per affermare la pace

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - "La dottrina politica" di Don Sturzo, "che pone la persona al centro di ogni formazione sociale e dell'iniziativa dello Stato, ha sempre ravvisato nella cooperazione fra popoli e nazioni l'unico metodo efficace di prevenzione e risoluzione dei conflitti bellici e il solo percorso da intraprendere per l'affermazione della pace". Così il il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al presidente dell'Istituto Luigi Sturzo, Nicola Antonetti, in occasione dei settant'anni dalla nomina di Sturzo a senatore a vita. Don Sturzo è stato "uno dei protagonisti della storia politica del nostro Paese, personalità che ha illustrato la Patria, lasciando un'eredità di valori civici che hanno arricchito la vita democratica dell'Italia", scrive ancora Mattarella. "Don Sturzo fu portavoce delle esigenze di crescita e progresso dei ceti popolari e delle periferie dell'Italia, promuovendo la partecipazione e l'inserimento del mondo cattolico nello Stato post-risorgimentale. Rigoroso promotore della tutela delle libertà durante l'ascesa dei totalitarismi, pagò con l'esilio la sua battaglia contro il fascismo. La Repubblica rende omaggio alla sua memoria", conclude. (ANSA).