Bilancio Ue: trovata intesa sul budget 2023

(ANSA) - BRUXELLES, 15 NOV - E' stato trovato un accordo per l'approvazione del budget per il 2023 dell'Ue. Lo annuncia la presidenza ceca di turno in un tweet. L'intesa andava approvata entro la mezzanotte di oggi, o la Commissione avrebbe dovuto ripresentare da zero la bozza del budget, con il rischio di arrivare all'esercizio provvisorio. (ANSA).